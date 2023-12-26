التنمية تطلق مبادرة قوّ فرصتك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء، مبادرة بعنوان "قوِّ فرصتك"، بالتعاون والشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) واللجنة الوزارية لتمكين المرأة وصندوق المعونة الوطنية، والتي تهدف إلى توفير 5 آلاف فرصة تعلّم مجانية للشباب والشابات في المجالات التي يحتاجها سوق العمل الأردني.

وتوفّر هذه المبادرة فرصاً تعليمية على موقع كورسيرا الإلكتروني المتخصص بالتعليم عبر الإنترنت coursera ؛ إذ يتيح الموقع الوصول إلى آلاف الدورات التعليمية والمحاضرات التي تقدّمها جامعات وشبكات عالمية رائدة، في العديد من المجالات المختلفة كالطب والهندسة والعلوم الإنسانية وإدارة الأعمال.

ويشترط للتقديم عبر المبادرة أن يكون عُمر المتقدمة أو المتقدم بين 18 إلى 35 عاماً، وأن يكون أردني الجنسية، ولديه مؤهل علمي، إضافة إلى الاهتمام بالمواضيع المقدّمة في مسارات التعليم المقترحة كالتكنولوجيا وريادة الأعمال وتنمية المهارات الشخصية، على أن يجري التقديم للراغبين عبر الرابط التالي:

وسيكون التعليم عبر الموقع مجانياً، وتمتد دوراته لثلاثة أشهر، ويتضمن محاضرات فيديو، ويتميز بأن 51 بالمئة من خريجي الدورات دخلوا سوق العمل.

وتستهدف المبادرة طلبة الثانوية العامة والمعاهد والجامعات ومعاهد التدريب المهني، وتُعنى بتدريب أبناء المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، لتحسين مهاراتهم للانخراط في سوق العمل وإخراج أسرهم من دائرة الانتفاع من برنامج المساعدات في الصندوق إلى دائرة العمل والإنتاج.

--(بترا)





هـ أ /م ف/ف ق

26/12/2023 15:02:03