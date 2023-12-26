التنمية تطلق مبادرة قوّ فرصتك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الأول (بترا)- أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء، مبادرة بعنوان "قوِّ فرصتك"، بالتعاون والشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) واللجنة الوزارية لتمكين المرأة وصندوق المعونة الوطنية، والتي تهدف إلى توفير 5 آلاف فرصة تعلّم مجانية للشباب والشابات في المجالات التي يحتاجها سوق العمل الأردني.
وتوفّر هذه المبادرة فرصاً تعليمية على موقع كورسيرا الإلكتروني المتخصص بالتعليم عبر الإنترنت coursera ؛ إذ يتيح الموقع الوصول إلى آلاف الدورات التعليمية والمحاضرات التي تقدّمها جامعات وشبكات عالمية رائدة، في العديد من المجالات المختلفة كالطب والهندسة والعلوم الإنسانية وإدارة الأعمال.
ويشترط للتقديم عبر المبادرة أن يكون عُمر المتقدمة أو المتقدم بين 18 إلى 35 عاماً، وأن يكون أردني الجنسية، ولديه مؤهل علمي، إضافة إلى الاهتمام بالمواضيع المقدّمة في مسارات التعليم المقترحة كالتكنولوجيا وريادة الأعمال وتنمية المهارات الشخصية، على أن يجري التقديم للراغبين عبر الرابط التالي:
وسيكون التعليم عبر الموقع مجانياً، وتمتد دوراته لثلاثة أشهر، ويتضمن محاضرات فيديو، ويتميز بأن 51 بالمئة من خريجي الدورات دخلوا سوق العمل.
وتستهدف المبادرة طلبة الثانوية العامة والمعاهد والجامعات ومعاهد التدريب المهني، وتُعنى بتدريب أبناء المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، لتحسين مهاراتهم للانخراط في سوق العمل وإخراج أسرهم من دائرة الانتفاع من برنامج المساعدات في الصندوق إلى دائرة العمل والإنتاج.
--(بترا)
هـ أ /م ف/ف ق
26/12/2023 15:02:03
MENAFN26122023000117011021ID1107659125
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.