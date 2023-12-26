بدء الترشيحات لجائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الأول (بترا)- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، عن بدء الترشيح للمنافسة على جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم للعام 2023، تحت عنوان"التعلم الرقمي من أجل تعليم أخضر".
ودعت الملحقية الثقافية البحرينية في عمان، ببيان صحفي اليوم الثلاثاء، المهتمين الى الاطلاع على التفاصيل وتعبئة الاستمارة من خلال الرابط:
:/48223/pf0000387959.
وأشارت إلى أن آخر موعد لتقديم الترشيحات إلكترونيا هو 5 شباط المقبل.
وتهدف الجائزة الى تكريم الأفراد والمنظمات الذين يبتكرون منهجيات جديدة في إطار استخدام التكنولوجيات الحديثة لتوسيع نطاق الفرص التعليمية من خلال ضمان انتفاع الجميع بالتعليم الجيّد وفرص التعلّم مدى الحياة.
كما تسعى إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوسيع نطاق الفرص التعليمية وضمان تقديم تعليم جيّد للجماعات المستضعفة والمهمّشة.
--(بترا)
ص خ/ ن ح/رق
26/12/2023 14:55:19
MENAFN26122023000117011021ID1107659124
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