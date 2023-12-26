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بدء الترشيحات لجائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة

12/26/2023 2:29:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، عن بدء الترشيح للمنافسة على جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم للعام 2023، تحت عنوان"التعلم الرقمي من أجل تعليم أخضر".
ودعت الملحقية الثقافية البحرينية في عمان، ببيان صحفي اليوم الثلاثاء، المهتمين الى الاطلاع على التفاصيل وتعبئة الاستمارة من خلال الرابط:
:/48223/pf0000387959.
وأشارت إلى أن آخر موعد لتقديم الترشيحات إلكترونيا هو 5 شباط المقبل.
وتهدف الجائزة الى تكريم الأفراد والمنظمات الذين يبتكرون منهجيات جديدة في إطار استخدام التكنولوجيات الحديثة لتوسيع نطاق الفرص التعليمية من خلال ضمان انتفاع الجميع بالتعليم الجيّد وفرص التعلّم مدى الحياة.
كما تسعى إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوسيع نطاق الفرص التعليمية وضمان تقديم تعليم جيّد للجماعات المستضعفة والمهمّشة.
--(بترا)
ص خ/ ن ح/رق
26/12/2023 14:55:19

MENAFN26122023000117011021ID1107659124

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