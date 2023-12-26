شهداء وجرحى بقصف طائرات الاحتلال خانيونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 26 كانون الأول (بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزلين في خانيونس جنوب قطاع غزة.
وفي سياق آخر، قالت وزارة الصحة في غزة، إن 50 ألف سيدة حامل في مراكز الإيواء بلا ماء ولا طعام ولا رعاية صحية، ونحو 180 سيدة يضعن مواليدهن يوميا في ظروف غير آمنة وغير إنسانية، في ظل النزوح وعدم القدرة على توفير الغذاء المناسب والكافي والبرد القارص والرعب والخوف والصدمات النفسية التي يعيشونها كل لحظة.
وأوضحت مؤسسة "أكشن إيد فلسطين" في بيان، أن عشرات الآلاف من النساء الحوامل يعانين من الجوع الشديد بسبب الأزمة الغذائية المتصاعدة في غزة، كما تعاني الأمهات من سوء التغذية، ما يحد من قدرتهن على إرضاع أطفالهن حديثي الولادة عبر الرضاعة الطبيعية.
وحذرت جهات دولية وفلسطينية من تداعيات هذا العدوان على واقع النساء وبشكل خاص الحوامل.
26/12/2023 14:51:03
MENAFN26122023000117011021ID1107659123
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