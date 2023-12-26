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شهداء وجرحى بقصف طائرات الاحتلال خانيونس

12/26/2023 2:29:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 26 كانون الأول (بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزلين في خانيونس جنوب قطاع غزة.
وفي سياق آخر، قالت وزارة الصحة في غزة، إن 50 ألف سيدة حامل في مراكز الإيواء بلا ماء ولا طعام ولا رعاية صحية، ونحو 180 سيدة يضعن مواليدهن يوميا في ظروف غير آمنة وغير إنسانية، في ظل النزوح وعدم القدرة على توفير الغذاء المناسب والكافي والبرد القارص والرعب والخوف والصدمات النفسية التي يعيشونها كل لحظة.
وأوضحت مؤسسة "أكشن إيد فلسطين" في بيان، أن عشرات الآلاف من النساء الحوامل يعانين من الجوع الشديد بسبب الأزمة الغذائية المتصاعدة في غزة، كما تعاني الأمهات من سوء التغذية، ما يحد من قدرتهن على إرضاع أطفالهن حديثي الولادة عبر الرضاعة الطبيعية.
وحذرت جهات دولية وفلسطينية من تداعيات هذا العدوان على واقع النساء وبشكل خاص الحوامل.
26/12/2023 14:51:03

MENAFN26122023000117011021ID1107659123

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