البرلمان العربي يثمن جهود الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 26 كانون الأول (بترا)- أكد البرلمان العربي، أهمية الدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الحفاظ على أمن المنطقة والدفاع عن القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الوصاية الهاشمية على مدينة القدس، وفي تعزيز العمل العربي.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان عادل العسومي، في القاهرة، وفدا برلمانيا أردنيا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور عبد الرحيم المعايعة.
وثمن العسومي موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والاستمرار في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعمها الكامل للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.
واشاد العسومي بجهود جلالة الملك لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونزيف الدم الفلسطيني الذي يزهق على مرأى ومسمع من العالم أجمع على مدى أكثر من 80 يوما.
وأشار إلى حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع مجلس النواب الأردني في المجالات كافة، والعمل على الارتقاء بالتعاون المشترك إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية.
من جانبه أشاد المعايعة، بإسهامات البرلمان العربي الكبيرة لخدمة مصالح الأمة العربية على المستويات كافة، وجهوده البرلمان خاصة في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز موقفهم وقضيتهم العادلة.
--(بترا)
ن ا/ ن ح/ف ق
26/12/2023 14:25:28
MENAFN26122023000117011021ID1107659122
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