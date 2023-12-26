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البرلمان العربي يثمن جهود الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية

12/26/2023 2:29:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 26 كانون الأول (بترا)- أكد البرلمان العربي، أهمية الدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الحفاظ على أمن المنطقة والدفاع عن القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الوصاية الهاشمية على مدينة القدس، وفي تعزيز العمل العربي.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان عادل العسومي، في القاهرة، وفدا برلمانيا أردنيا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور عبد الرحيم المعايعة.
وثمن العسومي موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والاستمرار في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعمها الكامل للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.
واشاد العسومي بجهود جلالة الملك لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونزيف الدم الفلسطيني الذي يزهق على مرأى ومسمع من العالم أجمع على مدى أكثر من 80 يوما.
وأشار إلى حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع مجلس النواب الأردني في المجالات كافة، والعمل على الارتقاء بالتعاون المشترك إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية.
من جانبه أشاد المعايعة، بإسهامات البرلمان العربي الكبيرة لخدمة مصالح الأمة العربية على المستويات كافة، وجهوده البرلمان خاصة في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز موقفهم وقضيتهم العادلة.
--(بترا)
ن ا/ ن ح/ف ق
26/12/2023 14:25:28

MENAFN26122023000117011021ID1107659122

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