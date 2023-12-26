الاحتلال يعتقل 4785 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 26 كانون الأول (بترا)- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع حصيلة الاعتقالات الفلسطينية على يد الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 4785.

وأشارا في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، وأن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.

وأكدا أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني، والحرب الإسرائيلية على غزة، بعد السابع من تشرين الأول الماضي، والتي استهدفت جميع الفئات وبشكل غير مسبوق.

--(بترا)

م ف/م ف/ف ق

26/12/2023 14:03:52