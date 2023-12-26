الاحتلال يعتقل 4785 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 26 كانون الأول (بترا)- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع حصيلة الاعتقالات الفلسطينية على يد الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 4785.
وأشارا في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، وأن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.
وأكدا أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني، والحرب الإسرائيلية على غزة، بعد السابع من تشرين الأول الماضي، والتي استهدفت جميع الفئات وبشكل غير مسبوق.
--(بترا)
م ف/م ف/ف ق
26/12/2023 14:03:52
MENAFN26122023000117011021ID1107659120
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