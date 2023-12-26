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المقاومة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو حول الهجرة الطوعية جريمة حرب

12/26/2023 2:29:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 26 كانون الأول(بترا)- أمجد الشوا- قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حول تسهيل الهجرة الطوعية، تعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، و"يجب أن يحاكم عليها في المحاكم الدولية ".
وأضافت الفصائل في بيان، إن هذه التصريحات العنصرية هي استمرار لسياسة حرب الإبادة الجماعية لتهجير الفلسطينيين قسريا بفعل استمرار العدوان والقتل والتدمير والحصار، مؤكدة أن إضافة "نتنياهو" صفة الطوعية على الهجرة هي محاولة خداع ضمن مخططه لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني صامد ولن يترك أرضه ووطنه ولن يستسلم، وهذا هو المعيق أمام نجاح مخططات الاحتلال العنصرية وليس "انعدام دول مضيفة " كما يقول "نتنياهو".
--(بترا)
أ ش/م ف/ف ق
26/12/2023 13:54:43

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