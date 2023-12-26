المقاومة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو حول الهجرة الطوعية جريمة حرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 26 كانون الأول(بترا)- أمجد الشوا- قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حول تسهيل الهجرة الطوعية، تعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، و"يجب أن يحاكم عليها في المحاكم الدولية ".
وأضافت الفصائل في بيان، إن هذه التصريحات العنصرية هي استمرار لسياسة حرب الإبادة الجماعية لتهجير الفلسطينيين قسريا بفعل استمرار العدوان والقتل والتدمير والحصار، مؤكدة أن إضافة "نتنياهو" صفة الطوعية على الهجرة هي محاولة خداع ضمن مخططه لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني صامد ولن يترك أرضه ووطنه ولن يستسلم، وهذا هو المعيق أمام نجاح مخططات الاحتلال العنصرية وليس "انعدام دول مضيفة " كما يقول "نتنياهو".
--(بترا)
أ ش/م ف/ف ق
26/12/2023 13:54:43
MENAFN26122023000117011021ID1107659119
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