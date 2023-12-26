الاحتلال يهدم 3 منازل في قرية فروش شرق نابلس
التاريخ
12/26/2023 2:29:21 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 26 كانون الأول (بترا)- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عددا من المنازل الفلسطينية في قرية فروش بيت دجن شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ترافقها جرافة عسكرية، وهدمت 3 منازل منها ما هو مبني وقائم قبل العام 1967، إضافة إلى تدمير بركة زراعية بذريعة عدم الترخيص، وقربها من مناطق مستهدفة بالاستيطان الإسرائيلي.
--(بترا)
م ف/م ف/ف ق
26/12/2023 13:50:44
MENAFN26122023000117011021ID1107659118
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