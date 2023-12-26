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الاحتلال يهدم 3 منازل في قرية فروش شرق نابلس

12/26/2023 2:29:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 26 كانون الأول (بترا)- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عددا من المنازل الفلسطينية في قرية فروش بيت دجن شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ترافقها جرافة عسكرية، وهدمت 3 منازل منها ما هو مبني وقائم قبل العام 1967، إضافة إلى تدمير بركة زراعية بذريعة عدم الترخيص، وقربها من مناطق مستهدفة بالاستيطان الإسرائيلي.
--(بترا)
م ف/م ف/ف ق
26/12/2023 13:50:44

MENAFN26122023000117011021ID1107659118

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