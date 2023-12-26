مالية النواب تناقش موازنة وزارة الشباب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول(بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة الشباب لعام 2024.

وأكد السليحات في الاجتماع الذي حضره وزير الشباب محمد النابلسي، وأمين عام الوزارة حسين الجبور، أن موازنة الوزارة التي بلغ مقدرها 34.2 مليون دينار بارتفاع نحو 3.6 مليون دينار، لتغطية الزيادة الطبيعية في الرواتب وتغطية الشواغر، فيما جاءت النفقات الجارية التي بلغ مقدرها نحو 18.3 مليون دينار بارتفاع 1 مليون دينار، في حين بلغت النفقات الرأسمالية نحو 15,9 مليون دينار بارتفاع نحو 2.6 مليون، مقارنة بإعادة تقدير 2023.

وأشار إلى ارتفاع النفقات التشغيلية بقيمة 260 ألف دينار في شراء السلع والخدمات، وارتفاع مخصص الإعانات لمؤسسات عامة عن عام 2023 بقيمة 200 ألف، لتصبح 1.6 مليون دينار.

وأوضح أن الموازنة اشتملت على بند دعم الأندية الرياضية بقيمة 1.4 مليون دينار وبارتفاع 50 ألف دينار مقارنة في 2023 ، والمبادرات الشبابية بقيمة 50 ألفا، نفس مخصص 2023، كذلك مركز إعداد القيادات الشبابية بقيمة 150 ألفا، وهو مخصص جديد.

وطالب السليحات، بوضع اللجنة بأبرز المشاريع المدرجة وأثرها في عمل الوزارة وارتفاع النفقات الأخرى التي قيمتها 37 ألف دينار والتي تركزت في بند البعثات والدورات التدريبية، إضافة إلى مخرجات الاستراتيجية الوطنية للشباب وأثر الأنشطة والبرامج على النهوض بدور الشباب في مختلف المحافظات.

وطرح السليحات والنواب الحضور عمر النبر، بسام الفايز، هايل عياش، عبدالله أبو زيد، نضال الحياري، محمد المحارمة، عددا من الملاحظات التي تركزت حول أسباب ارتفاع مخصص إنارة المدن بـ 50 ألف دينار، أي 100بالمئة عن عام 2023، وبالمقابل ارتفاع مخصص استخدام الطاقة الشمسية بقيمة نحو 115 ألف دينار بحصيلة 558 ألف دينار، والدعم الفني بقيمة 50 ألف دينار، وتسديد مطالبات مستحقة بقيمة 530 ألف دينار في مخصص النفقات الرأسمالية.

من جانبه، أشاد وزير الشباب بدور مجلس النواب واللجنة المالية على مدار السنوات الأخيرة، في دعم قطاع الشباب والنهوض به من خلال رفع موازنة الوزارة.

وقدم شرحا تفصيلا عن بنود وتفاصيل الموازنة والتغيرات التي طرأت عليها هذا العام، لتواكب التحديات وتنفيذ برامجها المختلفة.

وفي نهاية الاجتماع وافقت اللجنة المالية بالاجتماع، على توصية برفع موازنة وزارة الشباب في السنوات المقبلة.

--(بترا)

ع س/أ م/ف ق

26/12/2023 13:48:05