تراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في 5 شهور

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- سجل الدولار تراجعا وسط تعاملات ضعيفة اليوم الثلاثاء في وقت يواجه ضغوطا من مؤشرات على أن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم يتراجع، وهو ما سيمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" متسعا لتقليل أسعار الفائدة العام المقبل.

وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، تراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في خمسة شهور، الذي سجله الأسبوع الماضي حين بلغ 101.42 نقطة، ووصل إلى 101.65 نقطة. ومقابل الدولار، تراجع اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.1019 دولار، بينما لم يطرأ أي تغيير يذكر على الجنيه الإسترليني، وجرى تداوله عند 1.2701 دولار.

وفي آسيا، ارتفع الين 0.1 بالمئة إلى 142.2 مقابل الدولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة، ليصل إلى 0.63145 دولار، بينما بلغ آخر سعر للدولار الإسترالي 0.68065 دولار.

--(بترا)

رصد/رس/ أ أ/اح

26/12/2023 13:12:40