مذكرة تفاهم بين الوطني لتطوير المناهج ومجموعة الروّاد العالمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 26 كانون الأول (بترا) -وقّع المركز الوطنيّ لتطوير المناهج اليوم الثلاثاء، مذكّرة تعاون مع مجموعة الروّاد العالميّة في المملكة العربية السعودية الممثّلة عن شركة "مارشال كافنديش السنغافوريــّة للتعليم في العالم العربيّ وشمال إفريقيا".
وجاء توقيع الاتفاقية في إطار جهود المركز الوطني لتطوير المناهج للتعرف على الخبرات والمستجدات المرتبطة بالمناهج في المنطقة العربية والعالم، واستحداث تقنيات تسهم في تجويد العمليّة التعليميّة والارتقاء بها وبناء نظام معرفيّ متطوّر.
وتتضمّن المذكّرة، التي وقّعها رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطنيّ للمناهج الدكتور محي الدين توق، ورئيس مجموعة الروّاد العالميّة الدكتور سعد بن إبراهيم الخلف، العديد من البنود الرئيسة التي تفتح الأفق لتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بالمناهج والمحتوى الرقمي، باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI).
وأكد الطرفان رغبتهما في تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتعزيز سبل التعاون لبناء نظام تعليميّ متقدم يوظّف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعيّ، ليكون لبنة مهمة في مشروع حوسبة التعليم.
--(بترا)
م خ/أ م/اح
26/12/2023 13:01:56
MENAFN26122023000117011021ID1107659114
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