مذكرة تفاهم بين الوطني لتطوير المناهج ومجموعة الروّاد العالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 26 كانون الأول (بترا) -وقّع المركز الوطنيّ لتطوير المناهج اليوم الثلاثاء، مذكّرة تعاون مع مجموعة الروّاد العالميّة في المملكة العربية السعودية الممثّلة عن شركة "مارشال كافنديش السنغافوريــّة للتعليم في العالم العربيّ وشمال إفريقيا".

وجاء توقيع الاتفاقية في إطار جهود المركز الوطني لتطوير المناهج للتعرف على الخبرات والمستجدات المرتبطة بالمناهج في المنطقة العربية والعالم، واستحداث تقنيات تسهم في تجويد العمليّة التعليميّة والارتقاء بها وبناء نظام معرفيّ متطوّر.

وتتضمّن المذكّرة، التي وقّعها رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطنيّ للمناهج الدكتور محي الدين توق، ورئيس مجموعة الروّاد العالميّة الدكتور سعد بن إبراهيم الخلف، العديد من البنود الرئيسة التي تفتح الأفق لتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بالمناهج والمحتوى الرقمي، باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI).

وأكد الطرفان رغبتهما في تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتعزيز سبل التعاون لبناء نظام تعليميّ متقدم يوظّف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعيّ، ليكون لبنة مهمة في مشروع حوسبة التعليم.

--(بترا)

م خ/أ م/اح

26/12/2023 13:01:56