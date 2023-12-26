بدء امتحانات تكميلية التوجيهي الخميس

عمان 26 كانون الأول (بترا)- تبدأ يوم الخميس المقبل اولى جلسات امتحانات الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) 2023. ووفقا لبيان وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، يتقدم للامتحان في يومه الأول بمبحث التربية الاسلامية 24415 طالبا وطالبة بواقع 9819 طالبا بالفرع العلمي و11352 بالفرع الأدبي، 28 (شرعي)، 980 (صناعي)، 1208 (اقتصاد منزلي)، 808 (زراعي) و220 طالبا بالفرع الفندقي. --(بترا) ع س/ أ أ/اح 26/12/2023 12:50:15

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