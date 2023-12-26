رئيس النواب يتسلم تقرير المحاسبة 2022

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام ومكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي.

جاء ذلك لدى تسلمه تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، في مكتبه بدار المجلس، رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين، حيث أكد الصفدي أن المجلس سيولي التقرير الأهمية القصوى.

وشدد الصفدي على حرص أعضاء المجلس لمناقشة جميع الاستيضاحات والمخالفات الواردة في التقرير، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مضيفًا أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في محاربة الفساد وسيادة القانون، تستوجب التعاون من السلطات كافة وأن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هو السبيل نحو سيادة القانون.

من جهته، أعرب الحمادين عن تقديره للجهود التي يقوم بها مجلس النواب للحفاظ على المال العام ودعمه الموصول لديوان المحاسبة وجميع العاملين فيه، مؤكداً حرص الديوان على التعاون المستمر مع المجلس ولجانه.

--(بترا)





م خ /أ أ/اح

26/12/2023 12:45:48