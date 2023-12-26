رئيس النواب يتسلم تقرير المحاسبة 2022

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام ومكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي.
جاء ذلك لدى تسلمه تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، في مكتبه بدار المجلس، رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين، حيث أكد الصفدي أن المجلس سيولي التقرير الأهمية القصوى.
وشدد الصفدي على حرص أعضاء المجلس لمناقشة جميع الاستيضاحات والمخالفات الواردة في التقرير، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مضيفًا أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في محاربة الفساد وسيادة القانون، تستوجب التعاون من السلطات كافة وأن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هو السبيل نحو سيادة القانون.
من جهته، أعرب الحمادين عن تقديره للجهود التي يقوم بها مجلس النواب للحفاظ على المال العام ودعمه الموصول لديوان المحاسبة وجميع العاملين فيه، مؤكداً حرص الديوان على التعاون المستمر مع المجلس ولجانه.
--(بترا)
م خ /أ أ/اح
26/12/2023 12:45:48
MENAFN26122023000117011021ID1107659112
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