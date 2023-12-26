12 شهيدا بمجازر إسرائيلية في خانيونس والبريج والمغازي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 26 كانون الأول (بترا)- استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل وسيارة بالقرب من الحاووز بخانيونس جنوبي قطاع غزة ومخيمي المغازي والبريج وسط القطاع.

وقالت مصادر صحية فلسطينية، إن قصفا بطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة مدنية على طريق المشروع غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى الى استشهاد 3 فلسطينيين واصابة اخرين بجروح.

واضافت، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا بمخيم خانيونس، ما أدى الى استشهاد 7 فلسطينيين واصابة اخرين بجروح.

الى ذلك، استشهد فلسطيني واصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استشهدت امرأة واصيب اخرون في قصف مدفعي لدبابات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم المغازي وسط القطاع .

من جهة اخرى، أفاد المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر في غزة، بأن الوضع الصحي في القطاع يزداد سوءا مع تواصل الغارات الإسرائيلية، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول إلى المناطق التي يستهدفها.

وأكد أنه لم يعد هناك أي منطقة آمنة في القطاع في ظل استهداف المدنيين في هذه المناطق، لافتا الى أن طواقم الدفاع المدني تواجه قيودا من الاحتلال أثناء عملها.

--(بترا)

أ ش/ أ أ/اح

26/12/2023 12:45:07