12 شهيدا بمجازر إسرائيلية في خانيونس والبريج والمغازي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 26 كانون الأول (بترا)- استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل وسيارة بالقرب من الحاووز بخانيونس جنوبي قطاع غزة ومخيمي المغازي والبريج وسط القطاع.
وقالت مصادر صحية فلسطينية، إن قصفا بطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة مدنية على طريق المشروع غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى الى استشهاد 3 فلسطينيين واصابة اخرين بجروح.
واضافت، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا بمخيم خانيونس، ما أدى الى استشهاد 7 فلسطينيين واصابة اخرين بجروح.
الى ذلك، استشهد فلسطيني واصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استشهدت امرأة واصيب اخرون في قصف مدفعي لدبابات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم المغازي وسط القطاع .
من جهة اخرى، أفاد المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر في غزة، بأن الوضع الصحي في القطاع يزداد سوءا مع تواصل الغارات الإسرائيلية، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول إلى المناطق التي يستهدفها.
وأكد أنه لم يعد هناك أي منطقة آمنة في القطاع في ظل استهداف المدنيين في هذه المناطق، لافتا الى أن طواقم الدفاع المدني تواجه قيودا من الاحتلال أثناء عملها.
--(بترا)
أ ش/ أ أ/اح
26/12/2023 12:45:07
MENAFN26122023000117011021ID1107659111
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