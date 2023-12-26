شهيدان برصاص الاحتلال بمخيم الفوار بالخليل وتفجير 3 منازل بنور شمس طولكرم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 26 كانون الأول (بترا)- استشهد فلسطينيان وأصيب اخران بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوبي مدينة الخليل، كما فجرت قوات الاحتلال 3 بيوت في مخيم نور شمس بطولكرم قبل انسحابها منه، في الوقت الذي اعتقل فيه 48 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضغة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الشاب ابراهيم ماجد عبد المجيد الطيطي "31 عاما"، والفتى أحمد محمد يوسف ياغي "17 عاما" استشهدا نتيجة اصابتهما برصاص الاحتلال في مخيم الفوار.
من جهتهم، أكد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي ووصفت اصابتهما بالخطيرة.
الى ذلك، فجرت قوات الاحتلال، اليوم، 3 منازل في مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية قبل انسحابها منه.
وفي وقت متأخر من مساء أمس الاثنين وفجر اليوم، اقتحمت قوات إسرائيلية مدعومة بجرافات مدينة طولكرم، وحاصرت مخيمي طولكرم ونور شمس على وقع اشتباكات مع فلسطينيين.
وافادت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، بان قوات الاحتلال فجرت الطابق الأرضي لمنزل احد الفلسطينين على مدخل مخيم نور شمس، كما دمرت جرافات الاحتلال اسوار عدد من المنازل والمدارس والمساجد في المخيم وسحقت مركبات المواطنين ودمرت الشارع المحاذي لحاووز المياه المغذي للمخيم.
وانسحبت قوات الاحتلال من مخيم نور شمس شرق طولكرم بعد اقتحام استمر لأكثر من 9 ساعات، تخلله تفجير منزلين ودمار بالشوارع وفي أسوار عدد من المدارس والمنازل والمساجد وسحق مركبات المواطنين.
كما قصفت قوات الاحتلال عمارة قيد الانشاء على مدخل ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم، واقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال المدينة والمخيم معززة بآليات وجرافات وطائرات مسيرة.
وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 48 فلسطينيا بينهم الأسيرة المحررة خالدة جرار، من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي المدججة بالسلاح والعتاد اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة والخليل وقلقيلية وطولكرم وجنين وطوباس وأعتقلت المواطنين الثمانية والاربعين بزعم أنهم مطلوبون
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
26/12/2023 12:19:39
MENAFN26122023000117011021ID1107659110
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