تضامنا مع فلسطين.. ضيوف مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية على سجادة سوداء

(MENAFN
- Youm7) توافد ضيوف النسخة الثالثة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية على السجادة السوداء التي أقيمت تضامناً مع أحداث فلسطين، وذلك في مراسم افتتاحه، التي أقيمت بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وكان أول الحضور المخرج خالد يوسف ، والمخرج أشرف فايق ، والفنانة هبة عبد الغني ، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، ورئيس المهرجان الدكتور ياسر محب .
ويعرض خلال فعاليات المهرجان هذا العام أكثر من 30 فيلما من 20 دولة فرنكوفونية، ما بين أفلام روائية طويلة وأفلام روائية ووثائقية قصيرة.
ويشارك فى لجان التحكيم هذه الدورة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية نخبة من السينمائيين المصريين والعرب، حيث يرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة المخرج الكبير على بدرخان، ويشاركه فى عضوية اللجنة كل من النجمة سماح أنور ومدير التصوير الكبير محمود عبد السميع والموسيقار تامر كروان والمخرجة التونسية جيهان إسماعيل والسينمائى الإيفوارى إيف آلان بيلو.
كما ترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبعضوية المؤلفة والكاتبة نهى يحيى حقى والنجمة الشابة هبة عبد الغنى.
بينما يترأس المخرج الكبير أشرف فايق لجنة تحكيم مسابقة "٣, ٢، ١ سينما" والتى استحدثها المهرجان هذا العام، لتضم الأفلام ذات المدة الزمنية التى لا تتجاوز الثلاث دقائق، وتضم فى عضويتها المونتيرة والناقدة الكبيرة صفاء الليثى وأستاذ الدراما د. أشرف راجح.
وتنطلق فعاليات المهرجان برئاسة الناقد السينمائى د. ياسر محب، للإحتفاء بالثقافة الفرنكوفونية، وذلك من خلال عرض أفلام من مختلف الدول الأعضاء فى منظمة الفرنكوفونية، والبالغ عددهم ٨٨ دولة، كما يستقبل المهرجان على مدار أيامه مجموعة من الفنانين والدبلوماسيين والمتخصصين الفرنكوفونيين.
هبة عبد الغني
خالد يوسف وخالد عبد الجليل
السجادة السوداء
المخرج اشرف فايق
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