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تضامنا مع فلسطين.. ضيوف مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية على سجادة سوداء

12/26/2023 2:28:04 PM
(MENAFN- Youm7) توافد ضيوف النسخة الثالثة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية على السجادة السوداء التي أقيمت تضامناً مع أحداث فلسطين، وذلك في مراسم افتتاحه، التي أقيمت بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وكان أول الحضور المخرج خالد يوسف ، والمخرج أشرف فايق ، والفنانة هبة عبد الغني ، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، ورئيس المهرجان الدكتور ياسر محب .

ويعرض خلال فعاليات المهرجان هذا العام أكثر من 30 فيلما من 20 دولة فرنكوفونية، ما بين أفلام روائية طويلة وأفلام روائية ووثائقية قصيرة.

ويشارك فى لجان التحكيم هذه الدورة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية نخبة من السينمائيين المصريين والعرب، حيث يرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة المخرج الكبير على بدرخان، ويشاركه فى عضوية اللجنة كل من النجمة سماح أنور ومدير التصوير الكبير محمود عبد السميع والموسيقار تامر كروان والمخرجة التونسية جيهان إسماعيل والسينمائى الإيفوارى إيف آلان بيلو.
كما ترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبعضوية المؤلفة والكاتبة نهى يحيى حقى والنجمة الشابة هبة عبد الغنى.
بينما يترأس المخرج الكبير أشرف فايق لجنة تحكيم مسابقة "٣, ٢، ١ سينما" والتى استحدثها المهرجان هذا العام، لتضم الأفلام ذات المدة الزمنية التى لا تتجاوز الثلاث دقائق، وتضم فى عضويتها المونتيرة والناقدة الكبيرة صفاء الليثى وأستاذ الدراما د. أشرف راجح.

وتنطلق فعاليات المهرجان برئاسة الناقد السينمائى د. ياسر محب، للإحتفاء بالثقافة الفرنكوفونية، وذلك من خلال عرض أفلام من مختلف الدول الأعضاء فى منظمة الفرنكوفونية، والبالغ عددهم ٨٨ دولة، كما يستقبل المهرجان على مدار أيامه مجموعة من الفنانين والدبلوماسيين والمتخصصين الفرنكوفونيين.

هبة عبد الغني


خالد يوسف وخالد عبد الجليل


السجادة السوداء


المخرج اشرف فايق








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