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حصاد Watch It فى 2023.. 5 مسلسلات أصلية وبرنامج طبخ وآخر فنى

12/26/2023 2:28:04 PM
(MENAFN- Youm7) استطاعت منصة watch it
أن تحقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها وتعد من أهم المنصات الإلكترونية فى الوطن العربى وتضم مكتبة كبيرة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج التي تساهم في عالم الترفية للمشاهد المصرى، وشهدت المنصة العديد من التطويرات خلال الفترة الماضية، وخاصة هذا العام 2023.



وخلال سعى المنصة الدائم في إنتاج أعمال أصلية تخصها لجذب قطاع كبير من الجمهور وتقديم محتوى مختلف ومتنوع والرهان الدائم على الشباب فى أعمالها الأصلية وخاصة المسلسلات، وحققت هذه السياسية نجاحاً كبيراً فى الأعمال الأصلية التى عرضتها المنصة، حيث منحت المنصة البطولة الأولى لعدد من الفنانين على مدار السنوات الماضية واستمرت فى ذلك خلال 2023 ونكشف خلال التقرير أعمال Watch it الأصلية خلال عاما 2023.



مسلسل بالطو



واعتمدت المنصة على فنان شاب ومنحة البطولة خلال مسلسل "بالطو" إذ تم إسناد بطولته للفنان الشاب عصام عمر، وحقق العمل نجاحاً كبيراً على كافة المستويات، وحقق شهرة واسعة خلال فترة عرضه، و حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وتصدر التريند لعدة أيام فور طرح حلقاته وظل رواد مواقع التواصل الاجتماعى يتحدثون عنه لفترات كبيرة بسبب الأحداث والمواقف الكوميدية بالمسلسل.



ومسلسل بالطو تدور أحداثه حول قصة الطبيب الشاب عاطف الذي يتخرج من كلية الطب، ويتم تكليفه في وحدة صحية طرشوخ الليف ويدخل في عالم غريب عليه، ليجد نفسه المدير دون أي خبرة سابقة فيدخل في أزمات ومشكلات كبيرة، وهو مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب"



المسلسل بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، و إخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.





بالطو




مسلسل ريفو 2




مسلسل "ريفو" اتبع نفس السياسية بالاعتماد على البطولة الشبابية، وحققت التجربة نجاحاً كبيراً جعلت القائمون على العمل يقدمون جزءً ثانياً وقدم ريفو فى 2022 و ريفو الجزء الثانى فى 2023.



ومسلسل "ريفو 2" يستكمل قصة الجزء الأول، وهو من بطولة كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.



وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وظل متصدر التريند خلال عرض عشر حلقات المسلسل بسبب الكتابة المختلف و المشوقة و أن الجمهور
كان ينتظر ماذا حدث لشادى أشرف "أمير عيد" مؤسس باند ريفو مند أحداث الجزء الأول.






ريفو






مسلسل كشف مستعجل



وقدمت المنصة في موسم رمضان
مسلسل "كشف مستعجل" الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان والمكون من 15 حلقة فقط وهو واحد من الأعمال الذكية ومن الاختيارات الموفقة للمنصة لتقديمة كعمل أصلى في بداية شهر رمضان.



مسلسل كشف مستعجل من بطولة ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، هنادى مهنى، وإلهام وجدى، هناء الشوربجى، عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادى الرملى، وتدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في إطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز، ويورط معه الدكتور النفسي "سهام عز الرجال"، بعد أن يخطب شقيقته "عاليا" ويعيش سهام في مأساة مع زوجته "لي لي" مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.







كشف مستعجل






مسلسل على باب العمارة



أطلقت المنصة مسلسل على باب العمارة بعد سلسلة نجاحات حققتها مؤخرا أعمال WATCH IT الأصلية وذلك في إطار خطة المنصة الاستراتيجية لإنتاج أعمال تناسب كل أفراد الأسرة، والعمل اجتماعي كوميدى قدم
فى 10 حلقات من بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.





على باب العمارة





برنامج شيف بالبيت 2



من بين الأعمال المتميزة أيضا على المنصة كعمل أصلي هو برنامج شيف بالبيت للشيف بشر الحلبي في جزئه الثاني والذي حقق نجاحًا كبيرًا في جزئه الأول، ومن المميز في البرنامج هو اختيارات البرنامج لضيوفه من المشاهير.

ليقدموا حلقات متميزة تقدم فيها الكثير من الأطعمة اللذيذة مع حديث هادئ لا يمل منه الجمهور وهو منظور جديد ومختلف في صناعة برامج الطبخ التي انتشرت بشكل كبير لكن لم يترك بصمة منها سوى عدد قليل من البرامج التي حملت فكر مختلف في التناول والتقديم بعيدًا عن فكرة تقديم طريقة صنع الأطعمة وفقط.



مسلسل ديسكفرى



ودائما سياسة
منصة watch it تقديم مسلسلات مختلفة و متنوعة، وقدمت فى أحدث
أعمالها الأصلية، مسلسل الرسوم المتحركة "ديسكفرى – discovery"، والمسلسل من 30 حلقة ويُعرض بتقنية الـ3D، وهو موجه لشريحة الأطفال ومحبى أعمال "الأنيميشن" من الكبار، وتدور أحداثه حول فادي المهندس العبقري الذي يبتكر لعبة ليشارك بها في مسابقة دولية للألعاب الدولية إلا أن منافسته القديمة سالي قررت أن تقرصن لعبته وهو ما أدى لابتلاع اللعبة لأبناء أخيه ديما وسليم.. ويسعى فادي بكل الطرق لإنقاذ الأطفال.



شارك في صناعة العمل نخبة من النجوم اللامعين في عالم الدوبلاج والرسوم المتحركة، من بطولة يوسف حشيش، أريج فودة، تامر الكاشف، هشام الشاذلي ومريم النمس، وحور تامر، وسيد بشير، و تأليف سيد بشير، وإخراج عبد الرحمن حمد.



ويتضمن المسلسل مجموعة مميزة من الشخصيات التى تعرض مجموعة من القصص المختلفة، التى تستهدف إعمال العقل عبر البحث والتنقيب عن المعلومات فى مختلف المصادر.





ديسكفرى




برنامج sold out



كما أطلقت منصة watch it خلال عام 2023
إنتاجها الأصلي" Sold Out كامل العدد،" وهي تجربة فنية متكاملة قائمة على الاهتمام بالفنون وصناع المحتوى وخلق تجربة للجمهور لحضور عروض فنية بجودة عالية على مسارح مصر في القاهرة وخارجها.



وتعتبر تجربة Sold Out هي الأولى من نوعها في مصر،

وتتنوع عروض Sold Out
بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.



كما تم عرض حلقات الموسم الجديد من البرنامج الذى يقدمه الإعلامى الكبير محمود سعد، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الأول للبرنامج على منصة watchit.






















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