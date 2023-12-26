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صور لن تنسى من غزة.. لقطات تتحول لأيقونات لصمود وألم الشعب الفلسطيني

12/26/2023 2:28:01 PM
(MENAFN- Youm7) طفل صغير يصرخ ويرتجف وهو يرى رصاص الموت يحاصره، بينما يحاول أب مكلوم عاجز حمايته وافتدائه بجسده بلا جدوى. ينطلق الرصاص الغاشم، وينتشر الغبار ثم ينقشع عن صورة مفزعة، سقط الطفل صريعًا على ركبتي والده وعم الصمت والموت والانكسار والفزع. من منا تمكن من إخراج هذه الصور الرهيبة للطفل محمد الدرة من ذهنه؟





محمد الدرة


ربما تكون هذه المشاهد أول ما يتبادر إلى ذهنك فور أن يذكر اسم فلسطين والانتفاضة الفلسطينية، فمنذ سبتمبر 2000 انحفرت هذه الصورة في أذهان وقلوب العرب جميعًا مخلفة ندبة لا تندمل ودفعت الملايين وقتها إلى الانتفاض من أجل القضية الفلسطينية وأحيت كراهية الاحتلال الإسرائيلي في نفوس آلاف الأطفال الذين رأوا على الشاشات أمام عيونهم طفلاً يشبههم تمامًا يفقد حياته بلا أي رحمة. وسرعان ما تحولت صورة محمد الدرة الشهيرة إلى أيقونة للقضية الفلسطينية ولجرائم الاحتلال الإسرائيلي.



يمر الزمن ويتطور وتصبح الكاميرات والهواتف المحمولة في كل يد، ويزداد توحش الاحتلال الإسرائيلي وتستفحل جرائمه، ليخلف لنا خلال الحرب الأخيرة على غزة عشرات الصور الأيقونية المشابهة، وقدرًا مفزعًا من الألم الذي لن ينسى، وقصص ربما لم نكن أبدًا لنصدقها لو لم نكن عايشناها لحظة بلحظة بسبب تطور التكنولوجيا. قدر كبير من الألم ممتزج بصمود مدهش وصبر وإيمان وعزيمة وإصرار على البقاء والحياة وبذل الغالي والنفيس من أجل التمسك بالأرض والوطن.





من يمكنه يومًا أن ينسى "روح الروح"؟ وصورة ذلك الحضن الأخير من جد يودع حفيدته ويضمها بقوة وكأنه يتمنى لو أعادها بطريقة سحرية ما إلى داخل ضلوعه ليحميها للأبد أو يفارقا الدنيا معًا. تنهمر دموع الجد "خالد نبهان" بينما يتذكر كل تلك اللحظات الحلوة التي جمعته بحفيدته "ريم" والحياة التي لم تكن سهلة لكنهما كانا يجيدان الاستمتاع بها طالما هما فيها معًا.





روح الروح


من سيمكنه نسيان ذلك الصف الأزرق الطويل الذي تكتشف بمجرد تقريب الصورة أنه لقبر يضم أكثر من 120 شهيدا في غزة اضطروا لدفنهم في قبر جماعي.





قبر جماعي


أو تلك النظرة الساهمة على وجه العروس الشابة "وصال" التي تحتضن حذاء زوجها الشهيد "أحمد الأشرم"، الحبيبان اللذان جمعهما الزواج قبل الحرب بـ 6 أشهر، ونزحا إلى خان يونس ولكن أحمد استشهد جراء القصف الإسرائيلي ولم يتبق لحبيبته وزوجته إلا حذاؤه.





وصال




فيما تحولت الصورة المبهجة اللطيفة لطفل في ثوب التخرج من أحد الصفوف المدرسية إلى صورة تعصر القلب، حين تراها فيتردد في ذهنك صدى صوت أمه وهي تردد ملتاعة "اسمه يوسف.. سبع سنين.. شعره كيرلي وأبيضاني وحلو"، وهو الوصف الدقيق للطفل ذي الملامح الملائكية، والذي استشهد بعد قصف حيه ومنزله وانتقل جثمانه إلى المستشفى التي يعمل بها والده الممزق بين أبوته وبين أداء واجبه وانهيار زوجته التي تأمل أن يعثر أحدهم على طفلها الحبيب حيًا.





الطفل يوسف




أما قصف مستشفى المعمداني في غزة، فقد خلف عشرات الصور المؤثرة حتى تلك التي ظل أصحابها مجهولين، فقد تصدرت صورة يد الطفلة المقبضة على كسرة خبز وعملة معدنية لافتات التظاهرات بعد أيام من قصف المستشفى، كذلك صورة حذاء الطفل الصغير المخضب بالدماء الذي لا يعرف أحد مصير صاحبه.





حذاء طفل



كسرة الخبز




وبينما يحمل الآباء في جميع أنحاء العالم أطفالهم ليدللوهم ويداعبوهم، انتشرت عشرات الصور لآباء وأمهات يحملون فلذات أكبادهم للمرة الأخيرة في أكفان بيضاء صغيرة، يحتضنوهم بقوة، ويتمنون لو يدخرون هذا الشعور بوجودهم في أحضانهم لما تبقى من أعمارهم. ينفجر أحدهم في البكاء، بينما يمشي آخر كالمخدر وهو يحمل كفنين صغيرين، وتنحني ثالثة على الأرض وهي تحتضن كفن صغيرها فيما تصرخ أخرى "والله يا اما تعبت فيه.. والله يما خدت 580 إبرة عشانه".





والله يما تعبت فيه



يحمل كفني طفلين


أما قصص الصمود فكما أفزع ألمهم العالم أدهشه كذلك صمودهم وقوة إرادتهم، فابتسامة مدهشة وصمود وإيمان شديدين هزا أب فلسطيني مكلوم القلب برد فعله على استشهاد ابنه البكر عقب قصف مستشفى المعمداني
وهو يواسي شخصًا آخر في المستشفى قائلاً "ما تعيطش يا زلمة كلنا شهداء الشهيد يشفع في سبعين من أهله قل اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فلسطين أرض جهاد".





ماتعيطش يا زلمة


فيما أدهشت قوة أم العالم بعد أن رصدتها عدسات الكاميرات وقد جرت طفليها في عربتي أطفال لمدة 5 ساعات متواصلة وهي سائرة على قدميها 14 كيلومترًا، حيث اضطرت للنزوح نحو المخيمات في جنوب قطاع غزة لحماية حياة طفليها.





أم تجر أطفالها


هل امتلأت الذاكرة وأثقلت بالصور؟ نتمنى ألا نضطر إلى إفساح المزيد من المساحة لصور أكثر إيلامًا وبشاعة، وأن نحذف تلك الصور المؤلمة لنفسح مكانًا لصورة مبهجة أو أكثر من تلك التي تخيلها عشرات المستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي ببرامج الذكاء الاصطناعي لفرحة أهل غزة بالنصر وابتسامات الأطفال بعد أن يحل السلام أخيرًا ويناموا مطمئنين آمنين غير مهددين بصوت "الزنانة" ولا بالموت.












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