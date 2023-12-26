الأبراج المتوافقة عاطفيًا مع برج الجدي.. اعرف الكراش منهم ولالأ

MENAFN - Youm7) تبدأ أيامبرج الجدي من 22 ديسمبر وتستمر حتى 20 يناير، ويعتبر من الأبراج التي تحب الصدق والتعامل بشكل واضح. ومواليد برج الجدي يتمتعون بمواصفات فريدة في العلاقات العاطفية. إنهم يبحثون عن الاستقرار والأمان في العلاقات، ويعرضون الجدية والتفاني في بناء علاقة طويلة الأمد. يتميزون بالوفاء والاستقامة، ويهتمون بتحقيق التوازن والتفاهم المتبادل مع شريك حياتهم.

ومواليد برج الجدي قد يكونون متحفظين في التعبير عن مشاعرهم، ولكنهم يقدرون الصداقة والثقة العميقة في العلاقة. يمتلكون قدرة على إعطاء الدعم والاستماع الجيد، ويسعون لتحقيق النمو المشترك والتطور في العلاقة، ويعملون بجد على تعزيز الرومانسية، ويعبرون عن مشاعرهم من خلال الأفعال والتصرفات. بشكل عام، كما أن مواليد برج الجدي يسعون لبناء علاقة مستدامة ومستقرة تستند إلى الثقة والتفاهم المتبادل.

ويستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية أبرز الأبراج التي تتوافق مع برج الجدي عاطفيًا ويمكن أن يصنعوا علاقة ناجحة وفقًا لما أشارت إليه فردوس نشأت خبيرة الطاقة وعلم الفلك.

شاب وفتاة





أبراج تتوافق عاطفيًا مع برج الجدي: برج العذراء:

هناك توافق وانجذاب قوي بين أنثي برج العذرا ورجل الجدي، حيث إن رجل الجدي يفضل النظام والترتيب وهذه صفات أنثى العذراء فهي شخصية مرتبة ومنظمة، يمكن أن يصنعا علاقة عاطفية دافئة هادئة، يصدر عنها تكوين أسري ناجح ومنزل هادئًا.

برج السرطان:

كما أن أنثى السرطان تتوافق بشكل كبير مع رجل الجدي، فرجل الجدي يجيد الاحتواء وتقديم الدعم بشكل مستمر وهذا ما تفضله أنثى السرطان، لذا يجعلها تشعر بأنها مرغوب فيها بشكل مستمر، مما يساعدهم على تكوين منزل أسري ناجح، أيضًا رجل الجدي من الشخصيات طيبة القلب يجيد التعامل مع أولاده هذه الصفة تفضلها أنثى السرطان أن يكون لديها أب جيد لأولادها.

برج الحوت:

يتوافق مولود برج الجدي مع برج الحوت بشكل كبير جدًا فأنثي الحوت تحمل الهدوء والتعاون والمشاركة مما يجعل رجل الجدي يشعر بالراحة في استكمال العلاقة بطل طاقة وحب .

فتاة وشاب