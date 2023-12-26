بنتي صغيرة على الحب.. كيف تتصرفين بذكاء مع مشاعر ابنتك المراهقة؟

MENAFN - Youm7) وقوع الفتاة الصغيرة في الحب قد يكون موقفًا صعبًا على الأم، حيث تحتاج إلى التعامل معه بذكاء لضمان عدم إفساد العلاقة مع ابنتها وفي الوقت نفسه الحفاظ عليها. من المهم أن تتبنى الأم موقفًا متفهما تجاه ابنتها، ويجب أن تكون الأم قادرة على الاستماع بدقة لمشاعر ابنتها والتعبير عن فهمها لها.

وتقدم شيماء عراقي استشاري الإرشاد الأسرى وتعديل السلوك، بعض النصائح للتعامل مع الفتاة الصغيرة عندما تعترف لأمها بأنها واقعة في الحب:







التعامل مع الفتاة







تقديم النصائح:

قالت استشاري العلاقات لـ اليوم السابع:" الثقة والصداقة مرحلة هامة للوقاية قبل وقوع أي مشكلة للفتاة،

فعلى الأمهات أن يتقربن من البنات وإعطاء النصائح ومناقشة كثير من الموضوعات التي سوف تتعرض لها الفتاة مستقبلا، فعلى الأمهات تفهم طبيعة تغير مشاعرالبنت ومراحل الانجذاب والاهتمام بالطرف الآخر نظرا للتغيرات الهرمونية التي تطرأ على البنات في سن مبكرة.

في حالة مصارحة البنت للأم بأن أحدهم يقول لها كلمات غزل أوحب عليها التزام ضبط النفس وعدم التوبيخ لها ونصحها بشكل مناسب كي تتعامل مع الموقف جيدا دون ارتباك، وحتى لا تلجأ البنت إلى إحدى صديقاتها لأخذ النصيحة منها بدلا عن الأم، حيث إن خبرة البنات تكون غير كافية في التعامل مع تلك المواقف وخاصة في حالة ملاحقة الشاب للفتاة قد ينتج منه تشويه سمعتها والشائعات عنها بأنها مرتبطة عاطفيا به، وتدور في دائرة الكلام والغمز واللمز عليها من أصدقائها.

الكراش

وأشارت خبير تعديل السلوك إلى أنه في محيط البنات والأولاد يستخدمون مصطلح "الكراش" بمعنى الحبيب وقد تحسب البنت على شاب بعينه طوال الوقت في دائرة علاقتها

مما يعرضها لكثير من الأزمات في حالة عدم مواجهة الأمر بشكل ملائم، ففي

حالة تعرض الفتاة لذلك عليها بمواجهة الأمر بشكل قطعي وخاصة أذا كان الشاب من المقربين في دائرة صداقاتها وتوجه له الحديث دون تدخل أصدقائها بأنها تعتبره صديق وزميل وليس لديها أي مشاعر خاصة، وأنها لا تهتم في تلك المرحلة بأي ارتباط، وعلى البنت أن تتصرف بشكل طبيعي دون مبالغة أو لفت النظر إليها لغلق كل شبهات الارتباط به أمام أصدقائها وعليها الا تستهين بالشاب الذى يبادلها الحب من طرف واحد أو تنتقص منه أمام أصحابها حتى لا يتحول المشاعر تجاهها للانتقام منها في حالة رفضها له.

مساعدة الفتاة على ضبط مشاعرها:

واستكملت :" على الأمهات نصيحة البنات وتوعيتهن بعدم خلط المشاعر والأحاسيس تجاه الشباب من محيط علاقاتها، فعليها توجيه وضبط حالتها العاطفية بشكل مناسب والتعامل مع الشباب دون التمادي في قصص الحب والوهم بالارتباط المبكر الذى قد ينتج عنه صدمات وأزمات عاطفية للبنات أيضًا على الأم المراقبة المنضبطة دون مبالغة، وقيد المتابعة للبنت، وكل ما يخصها دون شعور البنت بالندم لأنها حكت ما يحدث لها للأم وأن تحتوى الموقف دون تدخل الأب تجنبا للمشاكل وافتعال الأزمات لاحقا بالتضيق على البنت الثقة دون التفريط أمر مهم لمعالجة حالة البنت العاطفية وإدارة مشاعرها وسلوكها نحو الشباب دون الدخول في مغامرات باسم الحب وصدمات الارتباط بشاب قد يسيئ إليها في محيط علاقاتها.

جسور من الصداقة بين الأم وابنتها:

ونصحت الأمهات ببناء جسورمن الصداقة الحقييقة بين الفتيات ومواجهة أي شيء تتعرض له الفتاة بحكمة وقدر من استيعاب انجذاب البنت لشاب مستقبلا وتحديد ما يناسبها في الارتباط بعلاقة والتوقيت المناسب لإعلان ذلك الارتباط بشكل مناسب، تحت مراقبة الأم دون التمادي في علاقات متعددة تدمر نفسية البنت من أثر الارتباط بشكل متكرر.



نصائح الأم للفتاة







