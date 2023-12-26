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بابا نويل في غزة يسأل: أين ذهب الأطفال؟ صور ورسوم تعبر عن مأساة فلسطين

12/26/2023 2:28:01 PM
(MENAFN- Youm7) مع اقتراب نهاية العام، تمتد أجواء الأعياد واحتفالات الكريسماس في جميع أنحاء العالم، ينتظر الأطفال في مختلف أنحاء العالم زيارة بابا نويل ليحمل لهم الهدايا والبهجة. ومع ذلك، فإن الوضع في غزة مختلف حيث إن المتابع للوضع المأساوي في قطاع غزة يدرك جيدًا حجم الحزن والعجز الذي يعيشه الأطفال هناك.



ومع تعرض غزة لموجات عنيفة من الاعتداءات والقصف والمجازر من الاحتلال، أصبحت محاصرة بالحطام والدمار الذي يتناقض مع الأضواء والزينة التي تنتشر في مختلف دول العالم. وهو ما دفع الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وفناني الكاريكاتير إلى نشر وتصميم صور لبابا نويل وهو يتجول بين الأنقاض والأطلال المدمرة، كرمز للواقع المرير الذي يواجهه الأطفال في هذه المنطقة المنكوبة. إنهم لن ينتظروا بابا نويل هذا العام، ولن ينتظروا أن يأتي ويحقق أمنياتهم ويجلب لهم السلام والأمان.





الكريسماس في غزة


تلك الصور المؤلمة تعكس الواقع القاسي الذي يعيشه الأطفال في غزة. إنهم يعانون من نقص في الإمدادات الأساسية مثل الماء النظيف والغذاء والرعاية الصحية. العنف والخوف والاضطهاد يحيطون بهم في كل مكان، والأحلام والطموحات تتلاشى ببطء.



لذا، عندما نشاهد تلك الصور المؤلمة لبابا نويل في الحطام في غزة، يجب أن نتذكر أن الأطفال هناك يحتاجون إلى دعمنا وتضامننا. فهم يستحقون الحياة الكريمة وفرصًا عادلة للتعليم والنمو. ففي المعتاد يقوم بابا نويل بإعطاء الهدايا للأطفال ليفرحوا بها في عيدهم، ولكن الصور التي صممها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بابا نويل يقف في قلب الحطام ويتساءل أين ذهب الأطفال؟





بابا نويل في غزة



بابا نويل في غزة



بابا نويل في غزة



بابا نويل في غزة



بابا نويل في غزة



بابا نويل في غزة















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