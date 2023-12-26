10 أخطاء ترتكبها عند شراء الأحذية تسبب متاعب القدمين

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- Youm7) الحذاء يعتبر عنصرًا أساسيًا لراحة جسدنا بأكمله، حيث تنطلق راحة القدمين لتؤثر على راحة الجسم بشكل عام. إذا كنت ترتدي أحذية غير ملائمة أو غير مريحة، فإنها يمكن أن تتسبب في أن تعاني القدمين والجسم بشكل عام. وهناك بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس عند شراء الأحذية وتؤدي إلى تعب القدمين، تعرف عليها وفقاً لموقع "stylecaster". شراء الأحذية في بداية يومك
عندما تقوم بشراء حذائك في بداية يومك يكون من الصعب اختيار الحذاء المثالي، فأفضل توقيت لشراء الحذاء المريح هو في نهاية يوم طويل ومرهق حيث تكون قدماك تورمت ووصلت للحجم الأقصى لها ما يضمن أن يكون الحذاء مريحًا لك حتى في أسوأ الظروف.
عدم معرفة نوع قدمك
من السهل معرفة نوع قدمك عن طريق غمر قدمك في الماء ثم الوقوف على قطعة من الورق المقوى، فإذا كانت توجد بصمة كاملة فيعني أن قدمك مسطحة "فلات فوت" لذلك لابد من شراء أحذية تمنع نعل قدمك من الدخول إلى الداخل عندما تدوس عليها، بينما إذا رأيت قوس واضح في قدمك مع وجود ثقباً في منتصف بصمة القدم فعليك بشراء الأحذية التي توفر المزيد من التوسيد، بينما القدم الطبيعية يكون فيها مركز البصمة نصف ممتلئ.
نوع القدم
الاعتقاد بأن النعال مخصصة فقط لعلاج مشاكل القدم
هناك اعتقاد شائع بأن النعال مخصصة فقط للأشخاص التي تعاني من مشاكل في القدم فهذا اعتقاد خاطئ، فإذا كنت تقف لمدة طويلة أثناء النهار يمكنك استخدام ضمادات الجل كما تعطيك بطانات الكعب توسيداً إضافياً فهو مريح جداً لقدمك.
ارتداء نفس الحذاء طوال الوقت
إذا كان هناك حذاء يشعرك بالراحة في قدمك فهذا لا يعني ارتدائه طوال الوقت، فعليك أن تقوم بتغيير حذائك كل يومين حتى يجف من العرق، كما أن ارتداء نفس الحذاء فترة طويلة يؤدي إلى تآكل الجزء الداخلي والنعال مما يؤدي إلى ايذاء قدمك.
معرفة مقاس الحذاء وليس مقاس قدمك
تختلف مقاسات الحذاء حسب نوع الحذاء لذلك لا تنظر إلى رقم الحذاء بل قم بقياس قدمك نفسها، كما أن مقاس قدمك قد يتغير مع مرور الزمن بسبب الحمل أو زيادة الوزن لذلك قم بقياس مقاس قدمك في كل مره تشتري فيها حذاء جديداً.
مقاس القدم
شراء الأحذية دون النظر إلى مادة النعل
يجب عليك أن تضع في الاعتبار نعل الحذاء لأنه مركز الراحة لقدمك، عليك أن تختار نعل الحذاء وفقاً للاستخدام فالأحذية الرياضية يجب أن تكون مرنة وممتصة للصدمات، بينما النعل المطاطي يكون مناسب للشتاء وإليك بعض الطرق لمعرفة نوع النعل.
النعل الجلدي: ناعم ولامع، ويصدر صوتاً عند النقر عليه بإصبع السبابة.
النعل المطاطي: غير ناعم ولا يصدر أصواتاً.
نعل من البولي يوريثين: يسهل انحناءه ولا تنزلق القدم عند الدوس عليه.
تجربة الحذاء في قدم واحدة فقط
توجد في بعض الأحيان قدم أكبر من الأخرى، لذلك عليك بتجربة الحذاء على كلا القدمين.
النظر إلى الكعب فقط
إذا كنت تريد ارتداء الكعب العالي فاختار نعل رقيق حتى لا تجعل قدمك تعاني، كما أن النعال السميكة أو ذات المنصة الصغيرة ستوفر التوسيد للضغط الذي تمارسه على باطن قدمك.
عدم مراعاة العمر الافتراضي للحذاء الرياضي
الأحذية الرياضية لها عمر محدود، فهناك أحذية جديدة تنكسر عند المشي عليها مسافة كبيرة، وهناك أحذية تبلى وتؤدي إلى حدوث إصابات، وأحذية الرياضة تتآكل عندما نستخدمها يومياً.
الأحذية الرياضية
ارتداء النعال لفترات طويلة
الصنادل تكون مناسبة للصيف ولا يجب ارتداؤها لمدة طويلة، لأنها تجعل أصابع القدمين ثابتة في مكان واحد مما يؤدي إلى مشاكل في قدمك.
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