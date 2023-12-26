10 أخطاء ترتكبها عند شراء الأحذية تسبب متاعب القدمين

MENAFN - Youm7) الحذاء يعتبر عنصرًا أساسيًا لراحة جسدنا بأكمله، حيث تنطلق راحة القدمين لتؤثر على راحة الجسم بشكل عام. إذا كنت ترتدي أحذية غير ملائمة أو غير مريحة، فإنها يمكن أن تتسبب في أن تعاني القدمين والجسم بشكل عام. وهناك بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس عند شراء الأحذية وتؤدي إلى تعب القدمين، تعرف عليها وفقاً لموقع "stylecaster". شراء الأحذية في بداية يومك

عندما تقوم بشراء حذائك في بداية يومك يكون من الصعب اختيار الحذاء المثالي، فأفضل توقيت لشراء الحذاء المريح هو في نهاية يوم طويل ومرهق حيث تكون قدماك تورمت ووصلت للحجم الأقصى لها ما يضمن أن يكون الحذاء مريحًا لك حتى في أسوأ الظروف.



عدم معرفة نوع قدمك

من السهل معرفة نوع قدمك عن طريق غمر قدمك في الماء ثم الوقوف على قطعة من الورق المقوى، فإذا كانت توجد بصمة كاملة فيعني أن قدمك مسطحة "فلات فوت" لذلك لابد من شراء أحذية تمنع نعل قدمك من الدخول إلى الداخل عندما تدوس عليها، بينما إذا رأيت قوس واضح في قدمك مع وجود ثقباً في منتصف بصمة القدم فعليك بشراء الأحذية التي توفر المزيد من التوسيد، بينما القدم الطبيعية يكون فيها مركز البصمة نصف ممتلئ.

نوع القدم





الاعتقاد بأن النعال مخصصة فقط لعلاج مشاكل القدم

هناك اعتقاد شائع بأن النعال مخصصة فقط للأشخاص التي تعاني من مشاكل في القدم فهذا اعتقاد خاطئ، فإذا كنت تقف لمدة طويلة أثناء النهار يمكنك استخدام ضمادات الجل كما تعطيك بطانات الكعب توسيداً إضافياً فهو مريح جداً لقدمك.

ارتداء نفس الحذاء طوال الوقت

إذا كان هناك حذاء يشعرك بالراحة في قدمك فهذا لا يعني ارتدائه طوال الوقت، فعليك أن تقوم بتغيير حذائك كل يومين حتى يجف من العرق، كما أن ارتداء نفس الحذاء فترة طويلة يؤدي إلى تآكل الجزء الداخلي والنعال مما يؤدي إلى ايذاء قدمك.





معرفة مقاس الحذاء وليس مقاس قدمك

تختلف مقاسات الحذاء حسب نوع الحذاء لذلك لا تنظر إلى رقم الحذاء بل قم بقياس قدمك نفسها، كما أن مقاس قدمك قد يتغير مع مرور الزمن بسبب الحمل أو زيادة الوزن لذلك قم بقياس مقاس قدمك في كل مره تشتري فيها حذاء جديداً.

مقاس القدم





شراء الأحذية دون النظر إلى مادة النعل

يجب عليك أن تضع في الاعتبار نعل الحذاء لأنه مركز الراحة لقدمك، عليك أن تختار نعل الحذاء وفقاً للاستخدام فالأحذية الرياضية يجب أن تكون مرنة وممتصة للصدمات، بينما النعل المطاطي يكون مناسب للشتاء وإليك بعض الطرق لمعرفة نوع النعل.

النعل الجلدي: ناعم ولامع، ويصدر صوتاً عند النقر عليه بإصبع السبابة.

النعل المطاطي: غير ناعم ولا يصدر أصواتاً.

نعل من البولي يوريثين: يسهل انحناءه ولا تنزلق القدم عند الدوس عليه.

تجربة الحذاء في قدم واحدة فقط

توجد في بعض الأحيان قدم أكبر من الأخرى، لذلك عليك بتجربة الحذاء على كلا القدمين.

النظر إلى الكعب فقط

إذا كنت تريد ارتداء الكعب العالي فاختار نعل رقيق حتى لا تجعل قدمك تعاني، كما أن النعال السميكة أو ذات المنصة الصغيرة ستوفر التوسيد للضغط الذي تمارسه على باطن قدمك.

عدم مراعاة العمر الافتراضي للحذاء الرياضي

الأحذية الرياضية لها عمر محدود، فهناك أحذية جديدة تنكسر عند المشي عليها مسافة كبيرة، وهناك أحذية تبلى وتؤدي إلى حدوث إصابات، وأحذية الرياضة تتآكل عندما نستخدمها يومياً.

الأحذية الرياضية





ارتداء النعال لفترات طويلة

الصنادل تكون مناسبة للصيف ولا يجب ارتداؤها لمدة طويلة، لأنها تجعل أصابع القدمين ثابتة في مكان واحد مما يؤدي إلى مشاكل في قدمك.