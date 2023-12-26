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أسعار الذهب بالتعاملات المسائية الثلاثاء.. عيار 18 يسجل 2854 جنيها للجرام

12/26/2023 2:27:57 PM
(MENAFN- Youm7) ننشر آخر تحديث في أسعار الذه في مصر في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 بعد ارتفاع بحولي 130 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3330 جنيها وسط إقبال كبير على شراء الذهب في مصر .



أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3806 جنيها.

عيار 21 يسجل 3330 جنيها.

عيار 18 يسجل 2854 جنيها.

عيار 14 يسجل 2220 جنيها.

الجنيه الذهب 26640 جنيها.





أسعار الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب العالمي مع عودة التداولات بعد عطلة عيد الميلاد لترتفع أسعار الذهب بالرغم من أحجام التداول الضعيفة وتخرج من نطاق التداول الذي سيطر على تحركات الذهب خلال معظم فترات شهر ديسمبر، وذلك في ظل التوقعات بخفض الفائدة بشكل مبكر في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل الذهب الفوري ارتفاع خلال جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة 0.4% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2061 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى اليوم عند 2065 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين يوم الجمعة الماضية عند 2070 دولار للأونصة.

شهد الذهب سلسلة من المكاسب بعد البيانات الضعيفة التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتقلص نمو الربع الثالث بأقل من التوقعات، بالإضافة إلى تباطؤ معدلات التضخم، الأمر الذي زاد من توقعات الأسواق باقتراب قرار خفض الفائدة خلال عام 2024.



مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي الأمريكي، اظهر خلال شهر نوفمبر تراجع إلى 2.6% من القراءة السابقة 2.9% على المستوى السنوي، بينما أظهر المؤشر الجوهري السنوي الذي يستثنى عوامل التذبذب تراجع إلى 3.2% من 3.4%.



وجاء هذا التراجع في التضخم بعد إشارات حذرة من البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير لعام 2023، لتعزز الآمال في أن البنك الفيدرالي يمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024.




















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