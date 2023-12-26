هبوط 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها السيارات بنسبة 2%

MENAFN - Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، تراجعت 10 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.9%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.8%، وهبط قطاعا مواد البناء، والعقارات بنسبة 1.7%، ونزل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.5%.





وانخفض قطاعا البنوك، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.3%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 3.2%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.4%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، وقفزت قطاعات الخدمات التعليمية، وخدمات النقل والشحن، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.6%، 0.3%، 0.2%، على التوالي.





وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.656 تريليون جنيه.











وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.51%، والعرب على 11.99%، واستحوذت المؤسسات على 30.27% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.72%.





ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 358.8 مليون جنيه، 237.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 327 مليون جنيه، 249.3 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 18.5 مليون جنيه، على التوالي.





تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 23994 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 29000 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 10215 نقطة.





كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 5344 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 7665 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 6192 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1481 نقطة.