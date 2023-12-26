اعرف أبرز المعارض والبورصات السياحية الكبرى التى شاركت فيها مصر بـ2023

MENAFN - Youm7) فى إطار العمل على الترويج للسياحة فى مصر، وأهمية المشاركة والتواجد فى المعارض والبورصات السياحية الكبرى، خلال عام 2023، نستعرضها فى السطور التالية.





شاركت مصر فى المعرض السياحى الدولى FITUR 2023

فى دورته الـ43، والذى افتتحه الملك فيليب السادس ملك إسبانيا.





كما شاركت فى معرض ميلانو السياحى الدولى BIT

المُقام فى دولة إيطاليا، وفى بورصة برلين السياحية

ITB

والتى استمرت فعالياتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس فى العاصمة الألمانية برلين، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تُعقد فيها بورصة برلين السياحية

ITB

حضوريًا منذ أزمة فيروس كورونا، حيث أنها كانت تُعقد افتراضيًا منذ هذه الأزمة.





كما شاركت مصر فى فعاليات المعرض السياحى الدولى WTM Latin America، وفى الملتقى العربى للسياحة والسفر 2023 (ATM) الذى عقد بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 وحتى 4 مايو.





وشاركت مصر فى الدورة الـ 29 لمعرض

Leisure، ولأول مرة، فى فعاليات معرض

ITB China

الذى عقد بمدينة شنغهاى بجمهورية الصين الشعبية.





كما شاركت مصر فى المعرض السياحى الدولى IFTM TOP RESA

والتى أقيمت فعالياته بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 3 وحتى 5 أكتوبر، وفى المعرض السياحى الدولى IGTM، المتخصص فى منتج سياحة الجولف، والذى يُقام كل عام فى أحد المقاصد السياحية حول العالم





وشاركت مصر فى المعرض السياحى الدولى IMEX

والذى تقام فعالياته بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية وفى المعرض السياحى الدولى TT Warsaw

فى دورته الـ29، الذى يُقام بالعاصمة البولندية وارسو، والذى يعد من أكبر التجمعات السياحية المهنية لمنظمى الرحلات البولنديين وشركاء المهنة من جميع أنحاء العالم للمشاركة والتواصل الفعال والمثمر.





وشاركت مصر فى بورصة لندن الدولية للسياحة

World Travel Market (WTM2023)

فى دورتها 44، والتى استمرت فعالياتها خلال الفتـرة من 6 إلى 8 نوفمبر بالعاصمة البريطانية لندن.