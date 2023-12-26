التخطيط: تسليم 251 مركزا تكنولوجيا متنقلا وجارٍ تجهيز 25 مركزا

MENAFN - Youm7) كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إجمالى مراكز خدمات مصر المتنقلة التى تم تسليمها لعدد من الجهات المختلفة حتى الآن بلغ 251 مركزا متنقلا وجارى تجهيز 25 مركزا، فضلًا عن تسليم 198 مركز تكنولوجي متنقل لـ 11 جهة، إلى جانب نشر 53 مركز خدمات مصر متنقل تقدم خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والتوثيق، والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعي.





وأوضح التقرير أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتى فى إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي، والذى يمثل ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا لتمكينه من تقديم خدماته من خلال قنوات جديدة ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.





وقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد من

المراكز تكنولوجية متنقلة جديدة بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وذلك لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في المناطق الساحلية ( الاسكندرية العالمين ومطروح) وذلك للتسهيل على سكان هذة المدن والمصطافين الحصول علي للخدمات الحكومية، حيث تقدم خدمات التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل، وخدمات الأحوال المدنية بالتعاون مع وزارة الداخلية.