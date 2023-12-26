البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك الاثنين المقبل لانتهاء السنة المالية
التاريخ
12/26/2023 2:27:57 PM
(MENAFN
- Youm7) قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الإثنين الموافق الأول من يناير 2024،
وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2023.
وقال البنك المركزي في بيان صادر عنه، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.
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