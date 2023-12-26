لوحات المستشرقين عن مصر.. شاهد لوحة تاجر الشارع للفنان لودفج دويتش

MENAFN - Youm7) نتوقف اليوم في سلسلة لوحات المستشرقين عن مصر مع لوحة تاجر الشارع للفنان لودفيج دويت وهو رسام مستشرق نمساوي عاش في باريس وكان والده ممولاً وأحد رجال البلاط الإمبراطوري النمساوي، درس في أكاديمية الفنون الجميلة النمساوية ثم في عام 1878 انتقل إلى باريس وأصبح مغرماً بفكرة الاستشراق.

وباعت دار بونهامز للمزادات العالمية مؤخرا في مزاد "المستشرقين"، العديد من اللوحات الفنية للفنان النمسوى منها لوحة "الفتاة المصرية حاملة المياة" مقابل 14.080 الف جنيه إسترلينى.

ولم يكن لودفيج دوتيش الذي عُرف لاحقًا باسم لويس دوتيش خلال سنواته في باريس، خبيرًا في الفرشاة فحسب ، بل كان أيضًا سفيرًا بين الثقافات فقد كانت ولادته في مدينة فيينا النابضة بالحياة في 13 مايو 1855 بداية رحلة فنية جعلته أحد أبرز رسامي الاستشراق وهو أسلوب جعل تصوف وجمال الشرق أقرب إلى الغرب فقد كانت لوحاته تجسيدا لهذا التفاعل الجذاب بين الثقافات.

في سن مبكرة تأثر دويتش بالذكاء الأكاديمي لأنسيلم فيورباخ ولاحقًا من قبل ليوبولد كارل مولر في أكاديمية فيينا للفنون الجميلة وطور دويتش عينًا نقدية وشغفًا عميقًا بالتفاصيل وفى باريس ، مركز عالم الفن الأوروبي ، عام 1878 تعمّقت دراساته تحت رعايةجان بول لورينز وأقام صداقة مع المستشرق النمساوي ذي التفكير المماثل رودولف إرنست وسحرته البيئة الشرقية التي اكتشفها في باريس وألهمته لإنشاء الاستوديو الخاص به في شارع Le Pelletier الخلاب.

لم تكن رحلاته إلى مصر في عامي 1886 و1890 مجرد اكتشاف للتفاصيل الجدية في الشرق ولكن أيضًا توسيعًا لآفاقه الفنية فقد سعى مسلحًا بدفتر رسم وكاميرا لتشرب ألوان وروائح ومشاهد الشرق وقد استخدمت هذه الرسومات والصور الفوتوغرافية لاحقًا كقوالب للوحاته الزيتية ، التي أنشأها في الاستوديو الخاص به في باريس.

ربما كانت اضطرابات الحرب العالمية الأولى قد دفعته إلى شمال أفريقيا ولكن بعد انتهائها تجنس بالفرنسية وغير اسمه إلى "لويس دويتش".

لوحة تاجر الشارع



