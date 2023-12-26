هل مازال بإمكان العلماء اكتشاف الجديد عن الأهرامات؟

MENAFN - Youm7) لا تزال أهرامات الجيزة تحمل الكثير من الأسرار وبينما يواصل العلماء تحقيق اكتشافات جديدة، فإن الكثير منها يثير أيضًا أسئلة جديدة.

ووفقا لموقع ناشيونال جيوجرافيك يستخدم مشروع

ScanPyramidsوهو فريق دولي تابع لوزارة الآثار المصرية، التكنولوجيا الحديثة للتنقيب داخل الأهرامات منذ عام 2015 دون أن تطأ القدم داخلها وقد سمح لهم التقدم في فيزياء الجسيمات عالية الطاقة باستخدام الأشعة الكونية للكشف عن العديد من المساحات الفارغة التي كانت مخفية لمدة 4500 عام، بما في ذلك فراغ ينافس حجم معرض الهرم الكبير وممر آخر، يسمى ممر الوجه الشمالي، إلى هرم خوفو.

من غير الواضح ما إذا كان هناك أي شيء داخل هذه الأماكن، لكن معظم الخبراء يعتقدون أنه ليس لها أي أهمية طقسية. بدلاً من ذلك، من المحتمل أنها استخدمت أثناء البناء، وهو نظام مصمم بعناية لتوزيع الوزن والضغط على هذه الهياكل المميزة التي صمدت بالتأكيد أمام اختبار الزمن.

ولا يزال العلماء والمهندسون يناقشون كيفية بناء الأهرامات، ومن المعتقد عمومًا أن المصريين نقلوا كتلًا حجرية ضخمة إلى المرتفعات على طول منحدرات كبيرة، مدهونة بالماء أو الطين الرطب، باستخدام نظام من الزلاجات والحبال والبكرات والرافعات، ويقترح البعض منحدرات خارجية إما متعرجة أو حلزونية حول كل هرم، في حين تشير نظرية أكثر إثارة للجدل إلى أنه تم استخدام المنحدرات الداخلية.

قد تكون أسرار بناء الأهرامات هذه موجودة تحت السطح، وعندما تكشف تكنولوجيا التصوير المستقبلية عن ترتيب الكتل في الداخل، فإنها ستوفر مخططًا لكيفية قيام البناة المصريين بإنشاء هذه الآثار الخالدة.

يقول بيتر دير مانويليان، عالم المصريات بجامعة هارفارد، "يعتقد الكثير من الناس أن الموقع مجرد مقبرة بالمعنى الحديث، لكنه أكثر من ذلك بكثير فى هذه المقابر المزخرفة، لديك مشاهد رائعة لكل جانب من جوانب الحياة في مصر القديمة، لذلك لا يتعلق الأمر فقط بكيفية موت المصريين، بل بسؤال هو: كيف عاشوا.

ويتضمن فن المقابر صورًا للمزارعين القدماء الذين يعملون في حقولهم ورعاية الماشية وصيد الأسماك وصيد الطيور وممارسة النجارة وارتداء الأزياء وأداء الطقوس الدينية وممارسات الدفن.

تسمح النقوش والنصوص أيضًا بالبحث في قواعد اللغة المصرية حيث يقول دير مانويليان: "تقريبًا أي موضوع تريد دراسته عن الحضارة الفرعونية متاح على جدران المقابر في الجيزة".