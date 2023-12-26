سرقة تمثال فان جوخ فى هولندا.. جريمة أم مزحة؟

(MENAFN
- Youm7) اضطرت جمعية رواد الأعمال في مدينة آسن الهولندية إلى تقديم تقرير رسمي للشرطة عقب الاختفاء المحير لتمثال فنسنت فان جوخ ويُعتقد أن النسخة المتماثلة بالحجم الطبيعي، وهي جزء أساسي من النسيج الثقافي النابض بالحياة في المدينة، قد تم نقلها بعيدًا على سبيل المزاح.
تم وضع التمثال، وفقا لموقع BBN BREAKING NEWS
في موقع استراتيجي لمعرض فان جوخ المقام في متحف درينتس، ففى مكان التمثال الآن لافتة تشير بشكل مثير إلى أن التمثال "في مكان آخر مع فرشاتي"، وهى عبارة تركها السارقون فى مكان التمثال الذى سرقوه.
اتجاه للمزاح أم جريمة خطيرة؟
جمعية رواد الأعمال لم تأخذ الأمر على محمل الجد وتم إطلاق تحقيقات مكثفة في العديد من أندية رأس السنة المعروفة بميلها لمثل هذه المقالب ولسوء الحظ، لم تسفر هذه التحقيقات عن إجابات محددة.
وكانت الجمعية قد منحت فى البداية فترة سماح لمدة أسبوعين للمحتالين لإعادة التمثال طوعا، قبل أن تقرر إشراك الشرطة.
نمط متكرر العام الماضي
تم الإبلاغ عن حادثة مماثلة العام الماضى عندما اعترف نادي رأس السنة الجديدة من أولديبيركوب الهولندية بسرقة مجموعة من التماثيل باعتبارها مزحة،
مشيرًا إلى الرغبة في مزيد من الاهتمام بالقضايا الريفية ومع ذلك، فقد أعادوا العناصر التى سرقوها قبل الموعد المحدد بعد مناقشات مع المنظمات غير الربحية وإذا اتبعت هذه المزحة نفس النمط، فمن المتوقع أن تعود نسخة فان جوخ المقلدة بعد وقت قصير من العام الجديد.
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