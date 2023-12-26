سرقة تمثال فان جوخ فى هولندا.. جريمة أم مزحة؟

MENAFN - Youm7) اضطرت جمعية رواد الأعمال في مدينة آسن الهولندية إلى تقديم تقرير رسمي للشرطة عقب الاختفاء المحير لتمثال فنسنت فان جوخ ويُعتقد أن النسخة المتماثلة بالحجم الطبيعي، وهي جزء أساسي من النسيج الثقافي النابض بالحياة في المدينة، قد تم نقلها بعيدًا على سبيل المزاح.

تم وضع التمثال، وفقا لموقع BBN BREAKING NEWS

في موقع استراتيجي لمعرض فان جوخ المقام في متحف درينتس، ففى مكان التمثال الآن لافتة تشير بشكل مثير إلى أن التمثال "في مكان آخر مع فرشاتي"، وهى عبارة تركها السارقون فى مكان التمثال الذى سرقوه.

اتجاه للمزاح أم جريمة خطيرة؟

جمعية رواد الأعمال لم تأخذ الأمر على محمل الجد وتم إطلاق تحقيقات مكثفة في العديد من أندية رأس السنة المعروفة بميلها لمثل هذه المقالب ولسوء الحظ، لم تسفر هذه التحقيقات عن إجابات محددة.

وكانت الجمعية قد منحت فى البداية فترة سماح لمدة أسبوعين للمحتالين لإعادة التمثال طوعا، قبل أن تقرر إشراك الشرطة.

نمط متكرر العام الماضي

تم الإبلاغ عن حادثة مماثلة العام الماضى عندما اعترف نادي رأس السنة الجديدة من أولديبيركوب الهولندية بسرقة مجموعة من التماثيل باعتبارها مزحة،

مشيرًا إلى الرغبة في مزيد من الاهتمام بالقضايا الريفية ومع ذلك، فقد أعادوا العناصر التى سرقوها قبل الموعد المحدد بعد مناقشات مع المنظمات غير الربحية وإذا اتبعت هذه المزحة نفس النمط، فمن المتوقع أن تعود نسخة فان جوخ المقلدة بعد وقت قصير من العام الجديد.



