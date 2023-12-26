استمرار استقبال الترشيح لجوائز النيل للمبدعين المصريين والعرب

(MENAFN
- Youm7) يواصل المجلس الأعلى للثقافة
فتح باب الترشيح لجوائز النيـل للمبدعين المصريين وجائزة النيل للمبدعين العرب فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2024، وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز النيل للمبدعين المصريين، وكذلك جائزة النيل للمبدعين العرب 500.000 ألف جنيه، على أن يتم غلق باب استقبال الأعمال يوم 31 ديسمبر الحالى بعد أن تم فتح الباب فى 1 أكتوبر الماضى.
ودعا المجلس الأعلى للثقافة مجالس الهيئات التي لها حق الترشيح لجوائز الدولة إلى إرسال أسماء مرشحيها لجوائز النيل للمبدعين المصريين؛ وتمنح هذه الجوائز في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وجائزة النيل للمبدعين العرب، والتي تمنح لأحد المبدعين العرب فى أى من مجالات الفنون
أو الآداب أو العلوم الاجتماعية، وذلك مع مراعاة القواعد التالية:
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قيمة كل جائزة من جوائز النيل للمبدعين المصريين، وكذلك جائزة النيل للمبدعين العرب 500.000 ألف جنية "خمسمائة ألف جنية" وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو مــنحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.
- عدد جوائز النيل للمبدعين المصريين المخصصة ثلاثة جوائز: (جائزة للفنون –
جائزة للآداب – جائزة للعلوم الاجتماعية).
- تخصص جائزة واحدة فقط من جوائز النيل للمبدعين العرب فى أى من مجالات الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية.
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تتولى التــرشيح لهذه الجوائز الهيئات العلمية المحددة بقرار المجلس الأعلى للثقافة، والتي تقوم بممارسة النشاط الثقافى والفكرى فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ على ألا تكون الجامعات الخاصة من بين تلك الهيئات، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للثقافة فى اجتماعه الحادى والستين ولائحة المجلس الأعلى الصادرة في 2020.
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وتقوم تلك الهيئات بإرسال أسماء مرشحيها لنيل جائزة النيل للمبدعين المصريين والمبدعين العرب وجائزة الدولة التقديرية لعام 2024.
على أن يكون الترشيح مقصورًا على مـرشح واحد فقط لكل فـــرع من الفروع المخصصة لها جائزة النيل للمبدعين المصريين "الفنون – الآداب – العلوم الاجتماعية" وأن يكون مقصورًا على مرشح واحد فقط في أى من مجالات "الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية" بالنسبة لجائزة النيل للمبدعين العرب،
ويبطل كل ترشيح يجرى على خلاف ذلك.
- ترسل الترشيحات مرفقة بالأوراق التالية، بالإضافة إلى
تحميلها على أسطوانة مدمجة:
- السيرة الذاتية والبيانات الشخصية لا تزيد عن 10 صفحات بصيغة Word"، ويكتفي بتقديم السيرة الذاتية للمرشح، ولا يتم تقديم أعمال.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة شخصية حديثة.
- خطاب معتمد من البنك برقم الحساب البنكي الخاص بالمرشح.
- موافقة كتابية من المرشح على قبوله للترشح، وتعتبر هذه الموافقة جزءًا من الأوراق التى لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها.
- مبررات ترشيح الجهة أوالهيئة معتمدة (تفصيل أسباب الترشيح فيما لا يزيد عن صفحة واحدة) وتعتبر هذه المبررات جزءًا من الأوراق التى لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها.
شروط الترشيح:
- أن يكون من مواطنى جمهورية مصر العربية.
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ضرورة أن يكون المرشح علي قيد الحياة وقت ترشيحه لنيل الجائزة، وإلا اعتبر الترشيح باطلاً.
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ضرورة أن يكون الترشيح لهذه الجوائز عن طريق مجلس الهيئة، مع إيضاح تاريخ انعقاد المجلس، ورقم الجلسة التي أُقـر فيها الترشيح، ويعتبر الترشيح باطلاً إذا تم بطريق التفويض.
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ضرورة أن يكون الترشيح في نطاق تخصص الهيئة التي تتولي الترشيح.
- ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجائزة أي من القائمين على الهيئة المرشحة أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها أو أي من الوزراء وقت توليهم المسئولية.
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في حالة ترشح الشخص لأكثر من جائزة يعتد بترشحه للجائزة الأعلى ، وإذا تساوت الجائزتان المُرشح لهما، فيعتد بالترشيح الاسبق وفق تاريخ ورود أوراق الترشح للمجلس، ما لم يبد المرشح رغبة بخلاف ذلك.
- أن يقوم بملء طلب الترشيح المرفق.
ويشترط فيمن يمنح جائزة النيل:
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أن يكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها .
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أن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو أدبية او فكرية أو فنية ممتازة.
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أن تظهر فى هذا الإنتاج دقة البحث والابتكار والإبداع.
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أن يضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.
- تقضى اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة، بأن لا تحال الترشيحات المقدمة إلى لجان الفحص المختصة ، إلا إذا كانت مستوفاة كافة الشروط الشكلية الواجب توافرها في كل ترشيح.
وتصل الترشيحات إلي المـجلس الأعلى للثقافة (1 شــارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة) في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2023.
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