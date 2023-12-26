استمرار استقبال الترشيح لجوائز النيل للمبدعين المصريين والعرب

MENAFN - Youm7) يواصل المجلس الأعلى للثقافةفتح باب الترشيح لجوائز النيـل للمبدعين المصريين وجائزة النيل للمبدعين العرب فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2024، وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز النيل للمبدعين المصريين، وكذلك جائزة النيل للمبدعين العرب 500.000 ألف جنيه، على أن يتم غلق باب استقبال الأعمال يوم 31 ديسمبر الحالى بعد أن تم فتح الباب فى 1 أكتوبر الماضى.





ودعا المجلس الأعلى للثقافة مجالس الهيئات التي لها حق الترشيح لجوائز الدولة إلى إرسال أسماء مرشحيها لجوائز النيل للمبدعين المصريين؛ وتمنح هذه الجوائز في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وجائزة النيل للمبدعين العرب، والتي تمنح لأحد المبدعين العرب فى أى من مجالات الفنون

أو الآداب أو العلوم الاجتماعية، وذلك مع مراعاة القواعد التالية:





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قيمة كل جائزة من جوائز النيل للمبدعين المصريين، وكذلك جائزة النيل للمبدعين العرب 500.000 ألف جنية "خمسمائة ألف جنية" وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو مــنحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.





- عدد جوائز النيل للمبدعين المصريين المخصصة ثلاثة جوائز: (جائزة للفنون –

جائزة للآداب – جائزة للعلوم الاجتماعية).





- تخصص جائزة واحدة فقط من جوائز النيل للمبدعين العرب فى أى من مجالات الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية.





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تتولى التــرشيح لهذه الجوائز الهيئات العلمية المحددة بقرار المجلس الأعلى للثقافة، والتي تقوم بممارسة النشاط الثقافى والفكرى فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ على ألا تكون الجامعات الخاصة من بين تلك الهيئات، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للثقافة فى اجتماعه الحادى والستين ولائحة المجلس الأعلى الصادرة في 2020.





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وتقوم تلك الهيئات بإرسال أسماء مرشحيها لنيل جائزة النيل للمبدعين المصريين والمبدعين العرب وجائزة الدولة التقديرية لعام 2024.

على أن يكون الترشيح مقصورًا على مـرشح واحد فقط لكل فـــرع من الفروع المخصصة لها جائزة النيل للمبدعين المصريين "الفنون – الآداب – العلوم الاجتماعية" وأن يكون مقصورًا على مرشح واحد فقط في أى من مجالات "الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية" بالنسبة لجائزة النيل للمبدعين العرب،

ويبطل كل ترشيح يجرى على خلاف ذلك.



- ترسل الترشيحات مرفقة بالأوراق التالية، بالإضافة إلى

تحميلها على أسطوانة مدمجة:

- السيرة الذاتية والبيانات الشخصية لا تزيد عن 10 صفحات بصيغة Word"، ويكتفي بتقديم السيرة الذاتية للمرشح، ولا يتم تقديم أعمال.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة شخصية حديثة.

- خطاب معتمد من البنك برقم الحساب البنكي الخاص بالمرشح.

- موافقة كتابية من المرشح على قبوله للترشح، وتعتبر هذه الموافقة جزءًا من الأوراق التى لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها.





- مبررات ترشيح الجهة أوالهيئة معتمدة (تفصيل أسباب الترشيح فيما لا يزيد عن صفحة واحدة) وتعتبر هذه المبررات جزءًا من الأوراق التى لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها.





شروط الترشيح:

- أن يكون من مواطنى جمهورية مصر العربية.

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ضرورة أن يكون المرشح علي قيد الحياة وقت ترشيحه لنيل الجائزة، وإلا اعتبر الترشيح باطلاً.

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ضرورة أن يكون الترشيح لهذه الجوائز عن طريق مجلس الهيئة، مع إيضاح تاريخ انعقاد المجلس، ورقم الجلسة التي أُقـر فيها الترشيح، ويعتبر الترشيح باطلاً إذا تم بطريق التفويض.

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ضرورة أن يكون الترشيح في نطاق تخصص الهيئة التي تتولي الترشيح.

- ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجائزة أي من القائمين على الهيئة المرشحة أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها أو أي من الوزراء وقت توليهم المسئولية.

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في حالة ترشح الشخص لأكثر من جائزة يعتد بترشحه للجائزة الأعلى ، وإذا تساوت الجائزتان المُرشح لهما، فيعتد بالترشيح الاسبق وفق تاريخ ورود أوراق الترشح للمجلس، ما لم يبد المرشح رغبة بخلاف ذلك.

- أن يقوم بملء طلب الترشيح المرفق.







ويشترط فيمن يمنح جائزة النيل:





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أن يكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها .





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أن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو أدبية او فكرية أو فنية ممتازة.





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أن تظهر فى هذا الإنتاج دقة البحث والابتكار والإبداع.





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أن يضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.





- تقضى اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة، بأن لا تحال الترشيحات المقدمة إلى لجان الفحص المختصة ، إلا إذا كانت مستوفاة كافة الشروط الشكلية الواجب توافرها في كل ترشيح.

وتصل الترشيحات إلي المـجلس الأعلى للثقافة (1 شــارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة) في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2023.