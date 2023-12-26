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رواد الفضاء يحتفلون برأس السنة من المحطة الفضائية الدولية.. صورة

12/26/2023 2:27:49 PM
(MENAFN- Youm7) أرسل رواد الفضاء على محطة الفضاء الدولية هتافات العيد إلى الأرض من خلال مقطع فيديو احتفالى فى الوقت المناسب لعيد الميلاد.



وانضم رائدا فضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا، وهما يرتديان قبعات سانتا الحمراء والخضراء، إلى قائد البعثة 70 للمحطة أندرياس موجينسن من وكالة الفضاء الأوروبية وساتوشي فوروكاوا من اليابان لمشاركة ما يعنيه قضاء العطلات خارج الأرض، وفقا لتقرير سبيس .



وقالت مقبلى، التى تحتفل بعيد الميلاد: "بالنسبة لي شخصيا تطورت الأعياد بطريقة جميلة جدا مع مرور الوقت، عندما التقيت بزوجي كنا نحتفل بأعياد مختلفة أثناء نشأتنا، ولذا فقد جمعنا هاتين الثقافتين وتقاليد العطلات الخاصة بنا معًا وشاركناها مع بعضنا البعض ومع فتاتنا الصغيرتين، وكان هذا شيئًا مميزًا حقًا بالنسبة لنا ".



وأضافت: "إنه مجرد تذكير بالتواصل بين جميع البشر ، الثقافات والتقاليد المختلفة وكم هو جميل أن نجمعها معًا.



بالنسبة لأوهارا، التي تقوم بأول رحلة فضائية لها مثل مقبلي، فإن الاحتفال بالعطلات في الفضاء هو أمر جديد تمامًا، وقالت: "بالنسبة لي، العطلات هي دائما وقت للالتقاء مع العائلة، وسيكون هذا في الواقع أول موسم عطلة لا أستطيع أن أقضيه مع عائلتى ، لكنني متحمس جدًا لإنفاقها على متن الطائرة مع عائلتنا الفضائية هنا."



وسجلت مقبلى وأوهارا وموجينسن وفوروكاوا رسالتهم الخاصة بالعطلة داخل مختبر كيبو، الذي بنته وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ، مع سلسلة من الأعلام في الأعلى لتمثيل الضوابط العديدة المشاركة في برنامج محطة الفضاء الدولية (ISS).



وقال أوهارا: "إن محطة الفضاء الدولية تمثل أفضل ما فينا جميعًا كأفراد، وفي بلداننا وفي الإنسانية ، من الجميل أن ننظر إلى الأرض وأن يكون لدينا هذا المنظور الذي لدينا هنا، وأعلم أنه يلهمنا جميعًا، وآمل أن يلهمكم جميعًا على الأرض أيضًا.



وشارك ساتوشي بعض الأفكار باللغة اليابانية في الفيديو وأرسل أمنيات العام الجديد إلى الأرض.



وقال: "خلال عطلة رأس السنة الجديدة في اليابان، من الشائع أن تجتمع العائلة بأكملها معًا ويزور الناس الضريح ويصلون من أجل سعادة العام الجديد من محطة الفضاء الدولية ، وأتمنى لكم جميعًا سعادة وابتسامات لا نهاية لها.



موجينسن، رائد فضاء من الدنمارك في وكالة الفضاء الأوروبية، يشارك أمنياته الخاصة بعيد الميلاد باللغة الدنماركية قبل إرساله للمرة الأخيرة.



وقال "من جميع من على متن محطة الفضاء الدولية، نتمنى لكم إجازة سعيدة وسنة جديدة سعيدة".



وتعد محطة الفضاء الدولية حاليًا موطنًا لسبعة رواد فضاء يعملون في مهمة مدتها ستة أشهر في المدار، ورواد الفضاء الروس كونستانتين بوريسوف وأوليج كونونينكو ونيكولاي تشوب هم أيضًا ضمن الطاقم، لكنهم لم يظهروا في فيديو العطلة.



وصل موجنسن وموجبيلي وفوروكاوا إلى المحطة في أغسطس 2023 مع بوريسوف على متن رحلة SpaceX's Crew-7 كجزء من طاقم Expedition 69 وبقيوا في الرحلة الاستكشافية 70 الإضافية، ووصل أوهارا بعد شهر في سبتمبر، مع رائدي الفضاء أوليج كونونينكو ونيكولاي تشوب، على متن مركبة فضائية سويوز .
















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