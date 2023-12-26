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آيفون 150.. كيف توقع الخبراء شكل الهواتف الذكية فى المستقبل؟

12/26/2023 2:27:49 PM
(MENAFN- Youm7) يتصور الخبراء طرق قد تتطور بها الهواتف الذكية في المستقبل، من الهواتف المرنة إلى الأجهزة التي يتم إصلاحها ذاتيًا، قد يبدو جهاز آيفون 150، حيث استخدم الخبراء مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي Midjourney وDalle3 وAdobe Firefly لإنشاء تصور لما قد يبدو عليه هاتفك في المستقبل.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال أمريت تشاثا، خبير الهواتف المحمولة: "بالنظر إلى مستقبل صناعة الهواتف المحمولة، من المثير النظر في إمكانيات أن تصبح الهواتف أكثر استدامة".



وأضاف الخبير: "من قدرات الشحن التي تعمل بالطاقة الشمسية، إلى التصميمات الخارجية الأكثر قوة وقابلية للتكيف، يمكن أن تتغير الهواتف الذكية بشكل جذري خلال السنوات القليلة المقبلة لتلبية الاحتياجات البيئية".



كيف يمكن أن يتغير هاتفك في المستقبل؟

1. مواد مرنة

سيكون هاتفك قادرًا على الانحناء إلى أشكال جديدة لتجنب التلف.

2. الشحن بالطاقة الشمسية

ستوفر الخلايا الكهروضوئية الموجودة في الهاتف نفسه عمرًا أطول للبطارية.

3. تكنولوجيا الإصلاح الذاتي

ستحدد المواد المتقدمة الشقوق وتعالجها.

4. المواد المستدامة

سيستخدم المصنعون المواد المعاد تدويرها لتقليل التأثير المناخي.

5. تحسين القبضة

ستجعل الشاشات والأسطح المزخرفة هاتفك أقل عرضة للسقوط.












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