تعرف على 5 حلول لمشكلة رسائل البريد الإلكترونى المفقودة فى Gmail

MENAFN - Youm7) إذا وجدت نفسك في حيرة من أمرك بسبب رسائل البريد الإلكتروني المفقودة في Gmail أو عدم وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى صندوق الوارد الخاص بك، فلا تقلق، فيما يلي خمسة حلول لإعادة رسائلك إلى المسار الصحيح.

تحقق مما إذا تم أرشفة رسائل البريد الإلكتروني أو حذفها أو وضع علامة عليها كرسائل غير مرغوب فيها:

من المحتمل أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك قد تخطت البريد الوارد بسبب الأرشفة غير المقصودة أو الحذف أو وضع علامة عليها كرسائل غير مرغوب فيها. للبحث في جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، بما في ذلك الرسائل غير الموجودة في صندوق الوارد الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

افتح جيميل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

في مربع البحث، انقر فوق السهم لأسفل وحدد "البريد والبريد العشوائي والمهملات" من القائمة المنسدلة "كل البريد".

أدخل معلومات حول البريد الإلكتروني المفقود وانقر فوق بحث.

التحقق من المرشحات:

تحقق مما إذا كنت قد قمت بإنشاء عوامل تصفية تعمل تلقائيًا على أرشفة رسائل بريد إلكتروني معينة أو حذفها.

افتح Gmail في متصفحك.

انقر فوق "الإعدادات" ثم "رؤية كافة الإعدادات".

انتقل إلى علامة التبويب عوامل التصفية والعناوين المحظورة.

ابحث عن المرشحات التي تحتوي على "حذفه" أو "تخطي البريد الوارد" وقم بتحريرها أو حذفها.

التحقق من إعدادات إعادة التوجيه:

تأكد من عدم إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى حساب آخر، مما قد يؤدي إلى اختفائها. فيما يلي كيفية التحقق من إعدادات إعادة التوجيه:

افتح Gmail في متصفحك.

انتقل إلى الإعدادات ثم شاهد جميع الإعدادات.

انقر فوق علامة التبويب إعادة التوجيه وPOP/IMAP.

تحقق من تمكين إعادة التوجيه واختر "الاحتفاظ بنسخة Gmail في البريد الوارد" أو "وضع علامة على نسخة Gmail كمقروءة".

مراجعة إعدادات عميل البريد الإلكتروني:

إذا كنت تقرأ رسائل البريد الإلكتروني في Gmail على برنامج آخر مثل Microsoft Outlook أو Apple Mail، فتأكد من محاذاة إعداداتك. اعتمادًا على الإعداد الخاص بك (IMAP، أو تطبيق الويب، أو POP)، تأكد من أن الإجراءات في العميل لا تؤثر عن غير قصد على رسائل البريد الإلكتروني في Gmail.

تقييم التطبيقات والمواقع المتصلة:

تحقق من وجود تطبيقات أو مواقع متصلة قد تتداخل مع إعدادات Gmail الخاصة بك:

تفضل بزيارة صفحة التطبيقات والمواقع المتصلة.

في قسم "التطبيقات المرتبطة بحسابك"، انقر فوق إدارة التطبيقات.

قم بإزالة أي خدمات غير مألوفة أو غير معروفة.

أشياء إضافية للتحقق

هناك شيء آخر تحتاج إلى التحقق منه إذا كنت لا تتلقى رسائل بريد إلكتروني جديدة في Gmail الخاص بك. تحقق مما إذا كان حسابك في Google يحتوي على مساحة تخزينية مجانية كافية. وهذا سبب شائع آخر وراء عدم وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى صندوق الوارد الخاص بك.

إذا كان ممتلئًا، فحاول مسح بعض المساحة عن طريق حذف الملفات والمجلدات والنسخ الاحتياطية غير الضرورية. وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا شراء سعة تخزينية إضافية عبر Google One.