تعرف على طرق تخصيص شاشة القفل الخاصة بك فى أندرويد 14 بسهولة

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بفتح هواتفهم، فى المتوسط بمعدل لا يصدق 150 مرة فى اليوم، وهذا يعنى أنك ستشاهد شاشة القفل الخاصة بك كثيرًا، لذا يجب أن تكون بالتأكيد شيئًا تحب النظر إليه.



حتى لو كنت تراه لبضع ثوان فقط أثناء الضغط بإصبعك على الشاشة أو الانتظار حتى يتم مسح وجهك، فإن تلك الثوانى تتراكم، فلماذا لا تنظر إلى شيء يجعلك تبتسم؟

من السهل والسريع إجراء تغييرات على شاشة قفل هاتفك الذكى الذى يعمل بنظام Android، ويمكنك تغيير عدد من عناصرها المختلفة، وبدءًا من صورة الخلفية وحتى نمط الساعة والخط، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.



ويمكنك أيضًا تغيير ما يظهر هناك بالضبط، حتى تتمكن من الحفاظ على خصوصية المعلومات الخاصة.



إليك كيفية تخصيص شاشة القفل فى Android 14كيفية فتح قائمة تخصيص شاشة القفل

يعد فتح قائمة تخصيص شاشة القفل أمرًا سهلًا، ولا تحتاج إلى الذهاب إلى أبعد من شاشة القفل نفسها.

الخطوة 1: افتح هاتفك واضغط لفترة طويلة على الشاشة، حدد تخصيص شاشة القفل عندما تظهر فى أسفل الشاشة.

الخطوة 2: إذا لم يتم إلغاء القفل تلقائيًا من خلال التعرف على الوجه، فستحتاج الآن إلى إلغاء قفل هاتفك

الخطوة 3: ستجد نفسك فى قائمة التخصيص الخاصة بك الآن.

كيفية تغيير خلفية شاشة القفل ونمط الساعة والمزيد

أنت الآن فى قائمة التخصيص الخاصة بك، وسوف تحتاج إلى معرفة كيفية استخدامها لتغيير شاشة القفل الخاصة بك.

سنبدأ بخيارات الساعة

الخطوة 1: من القائمة، اسحب لليسار ولليمين على النسخة الصغيرة من شاشة القفل للتبديل بين تخطيطات الساعة.

الخطوة 2: حدد لون وحجم الساعة لتغيير لون وحجم وجه الساعة الذى اخترته. بالنسبة للحجم، يمكنك فقط الاختيار بين صغير، والذى يضع الساعة فى الزاوية العلوية اليسرى، أو ديناميكى، والذى يغير حجم الساعة ليتناسب مع محتوى شاشة القفل الخاصة بك.

الخطوة 3: يمكنك أيضًا تغيير لون الساعة ليتناسب مع سمة اللون الخاصة بجهازك من قائمة التخصيص الرئيسية.

الخطوة 4: أسفل هذا، يمكنك اختيار خلفية الشاشة، حدد المزيد من الخلفيات للعثور على المزيد من الخيارات.

الخطوة 5: الآن يمكنك تغيير اختصارى التطبيقين فى الزوايا السفلية لشاشة القفل عن طريق اختيار الاختصارات، حدد الاختصار الأيسر والاختصار الأيمن وحدد التطبيقات أو الوظائف التى تريدها فى كلا المنطقتين.