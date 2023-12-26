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إدارة بايدن تقرر عدم إلغاء حظر مبيعات Apple Watch فn الولايات المتحدة

12/26/2023 2:27:48 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت لجنة التجارة الدولية هذا الصباح أن إدارة بايدن اختارت عدم إلغاء الحظر المفروض على ساعات أبل، وقالت الوكالة في بيان: "بعد مشاورات متأنية، قررت السفيرة كاثرين تاي عدم التراجع عن قرار المركز التجاري الدولي"، وفقاً لموقع 9to5mac.



,تم الإبلاغ عن الحظر المفروض في 25 ديسمبر على مبيعات Apple Watch Series 9 وUrtla 2، بسبب نزاع على براءات الاختراع بين Apple وMasimo، لأول مرة الأسبوع الماضي. أنهت شركة Apple مبيعات الساعات على المتجر الإلكتروني منذ بضعة أيام، والآن أصبحت Apple Watch غير متوفرة أيضًا في متاجر Apple للبيع بالتجزئةK إن الحظر الذي فرضه مركز التجارة الدولية هو نتيجة لحكم قضائي خلص إلى أن شركة Apple تنتهك براءات الاختراع الخاصة بشركة Masimo فيما يتعلق بمستشعر مقياس التأكسج ونبض الأكسجين في الدم.



على هذا النحو، لا يُسمح لشركة Apple ببيع Apple Watch Series 9 وUrtla 2 في الولايات المتحدة، وسيتمكن بائعو الطرف الثالث من بيع مخزونهم المتبقي، ولكن بما أن جميع الواردات المستقبلية للمنتج محظورة، فإن المبيعات في تلك المنافذ ستجف أيضًا قريبًا، وتقول شركة Apple ببساطة إن نماذج الساعات المتأثرة "غير متوفرة حاليًا".



يُسمح لـ Apple Watch SE بالبقاء معروضة للبيع، لأنها لا تتضمن مستشعر الأكسجين في الدم.



وقالت شركة آبل إنها ستستأنف قريبًا حكم لجنة التجارة الدولية أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية، خلاف ذلك، فإننا نجلس قليلا في طريق مسدود، وأشارت شركة Masimo إلى استعدادها للتفاوض، لكن شركة Apple تعتقد أن أحكام براءات الاختراع غير صالحة ولا ترغب في دفع إتاوات، ومع ذلك، تزداد الرافعة المالية لشركة Masimo كل يوم لا تستطيع Apple بيع الساعات للعملاء.



تستكشف شركة Apple وسائل تخفيف البرامج التي تعتقد أنها ستتحايل على براءات الاختراع المعنية، وتسمح للساعة بالعودة إلى الرفوف، ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تقوم شركة Apple بإعداد تحديث البرنامج ومن ثم الحصول على الموافقات القانونية ذات الصلة لإعادة الساعة إلى السوق مرة أخرى.














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