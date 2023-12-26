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عشرات الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على غزة - جريدة الوطن السعودية

12/26/2023 2:27:25 PM
(MENAFN- Al Watan) استشهد عشرات الفلسطينيين اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف عددًا من المنازل والمؤسسات الصحية في قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو 20 فلسطينيا استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منازل عدة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت الطوابق العلوية لمقره في مدينة خان يونس، والذي يوجد فيه آلاف النازحين، مما أدى لسقوط جرحى.
وفي مخيمات البريج والمغازي وسط قطاع غزة، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف لتلك المخيمات، وسط عملية اقتحام واسعة للدبابات لتلك المخيمات، ما أسفر عن سقوط العشرات من الفلسطينيين بين شهيد وجريح، نقلوا على أثرها لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما تسبب القصف الإسرائيلي على المغازي والبريج في نزوح نحو 100 ألف فلسطيني عن منازلهم.
في سياق متصل استهدفت غارات جوية إسرائيلية وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وجرح عدد آخر.

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