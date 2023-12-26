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النقل والخدمات اللوجستية تطلق خدمة بلاغات

12/26/2023 2:27:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية منصة إلكترونية لرفع البلاغات ومتابعتها إلكترونياً، حيث تهدف المنصة إلى رفع مستوى المشاركة والتفاعل، وتوفير تجربة متكاملة في التعامل مع الخدمات الرقمية، إضافة إلى تحسين الاستجابة للبلاغات ورفع رضا المستفيدين.
وأوضح مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن، أن هذه المنصة الإلكترونية تأتي ضمن جهود الوزارة لأتمتة الخدمات وتوفيرها للمستفيدين وفق تطلعاتهم، وبما يضمن وصولها للجميع بكل يسر وسهولة وفي الوقت المناسب وعلى مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تأتي لتعزيز التواصل وتسهيل الوصول للخدمات وتحقيق التمكين الرقمي للوزارة.
وأضاف أن المنصة تمكن المواطنين والمقيمين والمقاولين من تقديم البلاغات والتصعيد لبلاغات سابقة، وتكون موجهة إلى الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وفق الأنظمة والتعليمات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكداً إتاحة الخدمات التي ترتكز بشكل رئيسي على خدمة المراجع وضمان جودة الخدمات المقدمة، لتكون البوابة التي يستطيع من خلالها المراجع تقديم البلاغات ومتابعة سير عملها في جميع أنحاء المملكة.

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