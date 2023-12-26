القبض على مقيم مصري لتحرشه بفتاة في الرياض
التاريخ
12/26/2023 2:27:10 PM
(MENAFN
- Al Watan) قبضت شرطة منطقة الرياض على وافد من الجنسية المصرية ظهر في محتوى مرئي يتحرش بفتاة أثناء نقلها في مركبة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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