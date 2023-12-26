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نتائج لافتة ليرموك البقعة وشفا بدران بـقوى بورصة الدولية

12/26/2023 2:26:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- أنجز أبطال وبطلات يرموك البقعة وشفا بدران تحطيم العديد من الأرقام القياسية، وتسجيل أرقام أردنية جديدة في بطولة بورصة الدولية لألعاب القوى، عبر نتائجهما اللافتة في البطولة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للعبة، حيث أسدل الستار على منافسات تحطيم الأرقام القياسية في ساعة متاخرة من يوم أول أمس، بمشاركة الأردن ولبنان وفرق تركية.
نتائج لافتة
- وحققت شارلوتت أبيض المركز الرابع في مسابقة 60م بزمن 8.40 ث، فيما جاءت في المركز الأول في مسابقة 200م بزمن 27.70ث (رقم شخصي جديد)، وحلت في المركز الثاني في مساببقة 400 م بزمن 1.05.87 د(رقم شخصي جديد).
- وحقق عمر داوود المركز الرابع في مسابقة 200 م بزمن 23.96 ث(رقم شخصي جديد)، فيما حل بالمركز 12 في مسابقة 400 م بزمن 54.96 ث.
- وجاءت ليا الدجاني بالمركز الخامس في مسابقة 200م بزمن 28.35 ث (رقم أردني جديد)، وحلت بالمركز الثامن في مسابقة 400 م بزمن 1.08.18 د (رقم شخصي جديد).
- وحلت نانسي زعل في المركز الخامس في مسابقة 60م، حواجز بزمن 9.69 ث (رقم أردني جديد)، وجاءت بالمركز الخامس في مسابقة 400م بزمن1.04.16 د (رقم شخصي جديد).
- ووقفت مكة الدجاني في المركز الأول على المجموعة في مسابقة 200 م بزمن 8.12 ث (رقم أردني جديد)، وحلت بالمركز السابع في مسابقة 200 م بزمن 28.56 ث (رقم أردني جديد).
- وحلت سما خورما في المركز الثاني في الوثب الطويل بمسافة 6.68 م (رقم شخصي جديد)، فيما وقفت بالمركز السابع في مسابقة الوثب الثلاثي بمسافة 9.29 م (رقم أردني جديد لأول مرة).
- وجاء راشد عرب في المركز الأول في الوثب العالي بمسافة 1.65م (رقم أردني جديد لأول مرة)، فيما حل بالمركز الثالث ورابع المجموعة في مسابقة 60 م بزمن 7.44 ث (رقم شخصي جديد).
- وجاء يحيى التكروري في المركز السادس في مسابقة دفع الكرة الحديدية (5 كغم) بمسافة 8.23 م (رقم أردني جديد لأول مرة).
- وحلت إيمان حباق بالمركز التاسع في مسابقة 400 م بزمن 1.10.34 د (رقم شخصي جديد).
- وحل حمزة الأسد في المركز الرابع (ثاني المجموعة) في مسابقة 60 م بزمن 7.13 ث (رقم أردني جديد)، وجاء بالمركز الأول على المجموعة في مسابقة 200 م بزمن 23.25 ث (رقم أردني جديد على مستوى الرجال والشباب والناشئين).
- ووقف حمزة القاضي في المركز 16 (خامس المجموعة) في مسابقة 60 م بزمن 7.62 ث ( رقم شخصي جديد)، وحل بالمركز الثاني في مسابقة 60 م، حواجز بزمن 8.51 ث (رقم أردني جديد).
- وجاءت ياسمين القاضي في المركز الثاني في مسابقة 800 م بزمن 3.10.43 د (رقم شخصي جديد)، وحل تاج الدين الأسد في المركز الثامن في مسابقة الوثب الطويل بمسافة 4.72 م (رقم شخصي جديد).
وقال مدرب الفريق الأردني أحمد المصري في رده على استفسارات "الغد" من تركيا: "نثمن جهود المدربين وااللاعبين واللاعبات على اجتهادهم لتحقيق النتائج المميزة، وتأكيد حضور ألعاب القوى الأردنية، شاكرا ذوي اللاعبين واللاعبات على وقفتهم في دعم هذه المشاركة، وتميزت البطولة بالتنظيم المثالي، وقوة المنافسة في جميع الفئات، متمنيا أن تلفت هذه النتائج انتباه المسؤولين إلى زيادة الدعم والاهتمام بهذه الخامات الذهبية التي تعتبر مستقبل أم الألعاب الأردنية".

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