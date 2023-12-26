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نجم سعودي ينتقد بنزيما.. ويوجه نصيحة لتاليسكا

12/26/2023 2:26:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتقد حسين عبدالغني، نجم الأهلي والنصر السابق، مستوى الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، فيما وجه نصيحة للبرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم "العالمي".

وقال عبدالغني، في تصريحات عبر قناة "السعودية": "بنزيما لم يقدم الأداء المأمول منه مع الاتحاد حتى الآن".

وأضاف: "لكن إذا نظرنا مثلا لنجولو كانتي، فهو يستحق كل ريال يحصل عليه من النادي".

وفي سياق آخر، أوضح عبدالغني: "تاليسكا لديه إمكانيات غير طبيعية، لكن عليه أن يتفرغ لكرة القدم، خصوصًا أنه لاعب محترف ويتقاضى مبالغ كبيرة".

وأضاف: "تذبذب مستوى تاليسكا من مباراة لأخرى يفتح الباب أمام انتقادات الجماهير، عليه أن يركز على كرة القدم فقط".

ويقيم تاليسكا حفلات غنائية بجانب عمله كلاعب في النصر، ما يعرضه لانتقادات الجماهير.

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