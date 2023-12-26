Wednesday, 27 December 2023 01:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تأثير غامض لراتكليف على مانشستر يونايتد.. وصفقة جديدة تلوح في أفق توتنهام

12/26/2023 2:26:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعترف نجم الكرة الإنجليزية السابق آلان شيرر، بأنه غير متأكد من مدى قدرة المستثمر الجديد السير جيم راتكليف في التأثير على مانشستر يونايتد.
وحصل راتكليف على حصة 25 في المائة في مانشستر يونايتد مقابل 1.3 مليار جنيه إسترليني، بعد عملية بيع طويلة الأمد بدأت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.
ويستعد الملياردير البريطاني لتولي عمليات كرة القدم في الفريق الذي يحتل المركز الثامن على جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعهد باستثمار 245 مليون جنيه إسترليني في النادي.
وأصر شيرر على أنه على الرغم من عدم معرفة أحد تماما التأثير الذي سيحدثه راتكليف، فمن المرجح أن يكون هناك تحسنا عن الوضع الحالي.
وقال شيرر لموقع "ذا أثليتيك": "من الصعب قياس مدى ما يمكن أن يفعله راتكليف بحصته البالغة 25 في المائة، لكنني لا أعتقد أيضًا أن السير جيم راتكليف وشركته قد استحوذتا على حصة قدرها 25 % في مانشستر يونايتد من أجل الاستمرار في استثمارهما. إنه اقتراح مصمم ليكون له تأثير جدي".
وشرح شيرر من خلال تجاربه كلاعب، كيف أثرت حالة عدم اليقين خلف الكواليس على يونايتد، وساهمت في موسمهم المضطرب.
وبيّن: "ما أنا متأكد منه هو أن لاعبي كرة القدم يكرهون عدم اليقين، أثناء جلوسك في غرفة تبديل الملابس قبل المباراة، تريد أن تعرف بالضبط ما هو دورك وتشعر بالثقة في قدرتك على القيام به. تريد أن تنظر حولك وتعرف أن اللاعبين الذين يجلسون بالقرب منك يشعرون بنفس الشيء. تريد أن تشعر وكأن المدرب قد أعطاك خطة قابلة للتنفيذ وسيجعلك تتحسن، فرديًا وجماعيًا".
وأضاف: "تريد أن تشعر أن الأشخاص في الإدارة، قد أعطوا المدرب الأدوات المناسبة وخلقوا البيئة المناسبة له للقيام بعمله بشكل صحيح، وومن الواضح أن القاسم المشترك هو المالك".
وواصل: "الفوز يخفي كل شيء، لكن كما تعلم مع مانشستر يونايتد أنه بمجرد خسارة مباراة أو اثنتين، ستظهر خطوط الصدع القديمة. اللاعبون ليسوا في مأمن من ذلك. نعم، إنهم موجودون في فقاعة مطلية بالذهب، لكنهم يقرؤون ويشاهدون ويستمعون بنفس الطريقة ولنفس الأشياء مثل أي شخص آخر، وعندما تكون تلك الأجواء قاتمة أو مثيرة للانقسام بشكل مستمر، فإنها تتسرب إلى عظامك".
مانوني ينصح رامسديل
أكد حارس مرمى آرسنال السابق فيتو مانوني، أن على حارس الفريق الحالي أرون رامسديل، دراسة خياراته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية.
وكان مانوني بديلا لفويسيتش تشيزني في آرسنال، قبل أن ينتقل إلى سندرلاند في العام 2013.
وحث الحارس الإيطالي رامسديل على التفكير بعناية شديدة بمستقبله، إذا استمر دافيد رايا في اللعب أساسيا على حسابه.
وقال مانوني، حارس ليل البالغ من العمر الآن 35 عامًا، في تصريحات لصحيفة "ذا صن": "الأمر ليس سهلاً، لكني لو كنت في مكان رامسديل سأتقبل الموضوع بطريقة سيئة، نصيحتي له هي مواصلة العمل".
وأضاف: "لقد انتظرت ثماني سنوات قبل أن أصبح لاعبًا منتظمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان على إيميليانو مارتينيز الانتظار لمدة عشر سنوات قبل أن يسرق الأضواء، لعب معارات عبر صفقات عديدة، لكن أولئك الذين يعملون وينتظرون وقتهم، يحققون مرادهم في نهاية الأمر".
وتابع: "لكن إذا لم تأتي لحظة رامسديل مرة أخرى، فعليه أن يبحث عنها في مكان آخر! ليس هناك الكثير الذي يمكنه فعله.. لقد فقدت مكاني بعد عام رائع. لقد كان من الصعب قبول الأمر".
وصل رايا على سبيل الإعارة من برينتفورد في آب (أغسطس)، على الرغم من أن رامسديل أدى بشكل رائع في الموسم الماضي.
وأردف مانوني: "الفرق الكبرى تريد حارسي مرمى رائعين ومستعدين للعب في أي لحظة، لقد كنت اللاعب رقم 1 والاحتياطي، ويمكنني أن أخبرك أنه عندما تكون الخيار الأول فإنك تحتاج إلى دعم مجلس الإدارة ودعم الحارس الثاني".
وواصل: "عندما يكون لديك حارسان محتملان كخيار أول، فهذا لا يجعل الأمر أسهل بالنسبة للمدرب. إذا كان أرتيتا متعنتا فسيتمسك برايا، لكن إذا كان ذكيًا فإنه يختار الحارس الأفضل والأكثر جاهزية".
توتنهام يخطط لصفقة مميزة
أفادت تقارير صحفية أمس، أن توتنهام يخطط لصفقة مميزة، يحصل من خلالها على خدمات لاعب شاب جذب الانتباه من الموسم الماضي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن توتنهام ينوي إنفاق 25 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع الشاب البلجيكي آرثر فيرميرين من أتنويرب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويبلغ لاعب الوسط من العمر 18 عامًا فقط، ولعب دورًا كبيرًا في قيادة أنتويرب إلى لقب الدوري البلجيكي، للمرة الأولى في آخر 66 عاما.
وأرسل كل من توتنهام وآرسنال، كشافين لمراقبة فيرميرين خلال الفترة الماضية، كما جذب اللاعب انتباه بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وبرشلونة.
لكن "ذا صن" أوضحت أن توتنهام يتقدم السباق، ضمن سعي النادي لجلب اللاعب بالطريقة نفسها التي تعاقد فيها مع ديستني أودوجي قبل 18 شهرًا.
ودفع توتنهام جزءًا كبيرًا من الرسوم البالغة 18 مليون جنيه إسترليني مقدمًا للظهير الأيسر أودوجي، ثم أعاره مرة أخرى إلى نادي أودينيزي الإيطالي.
وشارك فيرميرين في كل دقيقة من مشوار انتويرب بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسجل هدفا في الفوز 3-2 على برشلونة.
ساوثجيت لا يخشى البريميرليج
أكد جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، أنه لا يوجد منصب من شأنه أن "يخيفه أو يرهبه" في عالم الساحرة المستديرة بعد قيادته للمنتخب الإنجليزي.
ويتولى ساوثجيت تدريب منتخب إنجلترا منذ 7 أعوام، حيث يعد فريقه الملئ بالمواهب من أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا الصيف المقبل.
وستكون هذه هي البطولة الكبرى الرابعة لساوثجيت (53 عاما) كمدرب لإنجلترا، علما بأن عقده الحالي مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ينتهي في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وصرح ساوثجيت، الذي سبق له تدريب فريق ميدلسبره الإنجليزي، لشبكة "سكاي سبورتس": "كان عمري 35 عاما عندما كنت مدربًا في الدوري الإنجليزي الممتاز وأنهينا مشاركتنا في المركزين 12 و13".
أضاف ساوثجيت في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: "لم أكن أعرف شيئا مثل ما أعرفه الآن. لا توجد مهنة في عالم كرة القدم من شأنها أن تخيفك أو ترهبك، بعد أن عشت في هذه الوظيفة".
وأوضح المدرب الإنجليزي: "أتذكر أنني تحدثت مع جوزيه (مورينيو) عندما كان يتولى تدريب مانشستر يونايتد وقال لي.. عندما تنتهي من الدور الذي تشغله الآن، ستكون قادرا على القيام بأي شيء حقا".
وتابع "اعتقدت أن هذا ربما كان صحيحا، ولكن بعد مرور 7 سنوات أصبح الأمر صحيحا بالتأكيد".
وأشار ساوثجيت: "بالطبع لن أبقى هنا لمدة 20 أو 30 عاما ولا أعرف ماذا سيخبئ لنا المستقبل. أنا هادئ جدا بشأن ذلك، لكنني لست قلقا بشأن ما قد يكون عليه الأمر".
وأمضى ساوثجيت 3 أعوام في تدريب ميدلسبره بين العامين 2006 و2009 و4 أعوام أخرى في قيادة منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاما.
وتم تعيين ساوثجيت مديرا فنيا لمنتخب إنجلترا خلفا لسام ألارديس، في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، وقاد منتخب "الأسود الثلاثة" لنهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، كما بلغ معه الدورين قبل النهائي والثمانية في نسختي كأس العالم الأخيرتين العامين 2018 و2022 على الترتيب.
ويبدأ منتخب إنجلترا استعداداته لبطولة أمم أوروبا المقبلة بمباراتين وديتين على ملعب "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية لندن، ضد منتخبي البرازيل وبلجيكا في آذار (مارس) المقبل.
بوكيتينو: لا يوجد نقص في الانضباط
رفض الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي تشيلسي، قبول ما يثار حول أن نقص الانضباط هو السبب في الوضعية غير المقبولة لفريقه في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث أن لاعبيه هم الاعلى حصولا على الإنذارات مقارنة بجميع الفرق الأخرى.
وتلقى تشيلسي خمسة إنذارات خلال الخسارة 1-2 على ملعب وولفرهامبتون الأحد، ومن بين اللاعبين الذين حصلوا على إنذارات، كول بالمر الذي سيغيب عن المواجهة أمام كريستال بالاس اليوم الأربعاء نتيجة لتراكم الإنذارات.
كما حصل رحيم ستيرلينج على إنذار لإدعاء السقوط من أجل الحصول على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.
وأكد بوكيتينو أنه يعمل على تحسين حالة التلعثم داخل الفريق، مشيرا إلى إنها السبب في تصرف اللاعبين بشكل متسرع.
وأوضح المدرب الأرجنتيني "نحن في ناد كبير، نشعر بالضغط، عندما تكون محبطا وربما لا يكون لديك خبرة الأندية الأخرى فإنك ترتكب أخطاء".
وأضاف "بالمر يشارك معنا بشكل اعتيادي هذا الموسم، إنه أمر طبيعي، اللاعبون يكترثون ويرغبون في الفوز، إنهم يشعرون بالإحباط".
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن بوكيتينو القول: "الأمر لا يرجع إلى نقص الانضباط، علينا أن نحظى بكثافة أكبر لقراءة وضعية المباراة".
زينتشينكو غير مكترث بخطئه
قلل الأوكراني أولكسندر زينشينكو، مدافع آرسنال، من الانتقادات التي تعرض لها بعد تعادل فريقه مع ليفربول 1-1، السبت الماضي، بالجولة 18 للبريميرليج.
وكانت النتيجة تشير إلى تقدم آرسنال بهدف سجله جابرييل ماجالهايس، عندما انطلق النجم المصري صلاح خلف زينشينكو ثم عادوراوغه قبل إطلاق قذيفة قريبة المدى في شباك ديفيد رايا.
وتعرض زينشينكو لانتقادات قوية لعدم تمكنه من إيقاف صلاح، لكنه بدا غير مكترث بذلك.
وقال زينشينكو في تصريحات أبرزتها صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية: "ما يزال هناك الكثير من المباريات لنلعبها، علينا فقط أن نسير خطوة بخطوة".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى إظهار أفضل أداء لدينا في كل مرة، بمجرد نزولنا إلى الملعب، أيا كانت المنافسة، وفي النهاية سنرى".
الجولة التاسعة عشرة
وضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يستضيف أرسنال جاره وست هام يونايتد السادس وهو لم يخسر على أرضه في كل مبارياته التسع بالدوري (فاز في سبع)، كما أنه لم يخسر سوى مرة واحدة في المواجهات البيتيّة الـ16 الأخيرة أمام "المطارق".
وواجه أرسنال صعوبةً كبيرةً خلال التعادل مع ليفربول في المرحلة الماضية، إذ فشل في التسديد على المرمى بعد هدفه المبكر في الدقيقة الرابعة. مع ذلك، لم يفشل المدفعجية في التسجيل سوى مرة في مبارياتهم السبع الأخيرة.
ويلعب فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بغياب المهاجم الألماني كاي هافيرتز (4 أهداف وتمريرة حاسمة) بسبب الإيقاف.
وقال مويس إن "(حصولنا) على 30 نقطة هذا الموسم هو أمر عظيم. تحقيق أي فوز في الدوري هو أمرٌ صعب، ونحن لدينا تسع انتصارات حتّى الآن وهذا مجموع رائع بالنسبة لنا. سنحاول أن نستمر وأن نكون مع باقي الفرق في المراكز الأولى".
ويستأنف مانشستر سيتي مساعيه بالعودة إلى سكة الانتصارات في مسار الدفاع عن لقبه بعد فوزه بمونديال الأندية وذلك عندما يحلّ ضيفاً على إيفرتون اليوم.
ورغم التتويج القاري، عانى سيتي محلياً فلم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته الست الأخيرة، آخرها التعادل مع ضيفه كريستال بالاس 2-2، كما أنه لم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر سبع مباريات، فيما حقق إيفرتون أربعة انتصاراتٍ متتالية قبل أن يسقط أمام توتنهام 1-2 في المرحلة الماضية.
وقال المدرب الإسباني لسيتي بيب جوارديولا "بصراحة، ملعب جوديسون بارك ليس أفضل مكانٍ للعودة إليه بعد الفوز بمونديال الأندية. لكننا سنحاول شراء كتابٍ جديد لكتابة تاريخٍ جميل. لاعبونا لا يزالون متعطّشين ومتحمّسين، أنا ممتنّ جداً للعديد من الأشخاص في النادي لسنواتٍ عدّة".
وأضاف بعد الفوز باللقب الخامس هذا الموسم "لم أكن أتوقّع حين وصلت إلى مانشستر أننا سنكون قادرين على فعل ذلك والتتويج أخيراً بكأس العالم".
في المقابل، لا يبدو أن إيفرتون تأثّر بالخسارة الأخيرة، إذ قال مدربه شون دايتش "تتحدّث عن الفخر بنفسك في تقديم مثل هذا الأداء. قد يبدو الأمر غريباً لأننا خسرنا، لكنه أقرب ما يكون من الشعور بالفخر التام. لقد قدّمنا أداءً متميّزاً".
كما يلعب برينتفورد مع ولفرهامبتون، وتشلسي من دون رحيم سترلينج وكول بالمر أمام كريستال بالاس بداعي الإيقاف اليوم الاربعاء، توتنهام مع مضيفه برايتون غدا الخميس. (وكالات)

MENAFN26122023000072011014ID1107659068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث