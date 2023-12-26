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أبو السعود يطوق عنقه بميدالية عالمية ثانية.. ومنتخب السباحة يتألق عربيا

12/26/2023 2:26:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري مع قرب نهاية العام الحالي واستعداد العام الجديد لفتح أولى صفحاته، اختلطت المشاعر وتعددت خيبات الأمل تارة.. والإنجازات تارة أخرى، حيث اعتلى اللاعبون منصات التتويج وطوقت الميداليات الملونة أعناقهم، وتنوع الحصاد وتراوح بين لعبة وأخرى.
وتنوعت الإنجازات الأردنية على الصعيدين الفردي والجماعي في رياضات عدة، وهي: الجمباز والرجبي والجولف والسباحة، وهي محور التقرير الآتي، مع بدء العد التنازلي لاستقبال العام الجديد.
ولم تكن بداية الجمباز قوية في الربع الأول من العام الحالي، بعد تراجع نتائج لاعب الجمباز أحمد أبو السعود بسبب الإصابة المزعجة في الظهر، إلى جانب غياب سليم ناغوج عن خوض المنافسات بسبب "الرباط الصليبي"، لكن قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للجمباز بتسمية المدير الفني للمنتخب الوطني معتصم الغويري في أيار (مايو) الماضي، عضوا في اللجنة الفنية لرياضة الباركور، شكل "تميمة الحظ" ورسم بداية خريطة طريق الجمباز نحو الإنجازات.
وحصل أبو السعود على الميدالية الفضية في النسخة العاشرة من بطولة آسيا للجمباز الفني، التي احتضنتها سنغافورة في حزيران (يونيو) الماضي، وفقد معها فرصة الحفاظ على لقبه بطلا لآسيا على جهاز "حصان المقابض" للنسخة الثالثة تواليا، بعد نيله الميدالية الذهبية في بطولتي منغوليا 2019 وقطر 2022.
وأحرز المنتخب الوطني للجمباز ميداليتين ذهبيتين في منافسات الدورة العربية التي أقيمت بمدينة وهران الجزائرية في تموز (يوليو) الماضي، حيث جاءت الميدالية الذهبية الأولى عن طريق لاعبة المنتخب الوطني للجمباز ربى الداوود ضمن منافسات جهاز "حصان القفز"، فيما جاءت الميدالية الذهبية الثانية من خلال أحمد أبو السعود عن جهاز "حصان المقابض"، الذي حل فيه أحمد حبيب بالمركز الرابع.
ونالت نجمة الجمباز الإيقاعي ولاعبة اتحاد الجمباز لمار الحوامدة، الميدالية البرونزية في بطولة كأس روما الدولية، فيما كان آب (أغسطس) الماضي شاهدا بحصول "الجمباز" على ميداليتين ذهبيتين في بطولة الفراعنة الدولية عن طريق اللاعبين؛ زيد الخالدي (حصان القفز) وأحمد أبو السعود (حصان المقابض).
وسجل أبو السعود رقما قياسيا في الموسم الحالي بجمعه 15.555 نقطة في بطولة كأس التحدي، التي أقيمت في أيلول (سبتمبر) الماضي بمدينة ميرسين التركية، ليحصد خلالها الميدالية الذهبية كأعلى مجموع للنقاط يحققه أي لاعب في العالم عن الموسم الحالي، فيما أنهى -على نحو غير متوقع- مشاركته على جهاز "حصان المقابض" في دورة الألعاب الآسيوية بحلوله في المركز الثامن عشر بجمعه علامة 12.7، في الوقت الذي حل فيه لاعب المنتخب الوطني للباركور بهاء السعيد في المركز 31 من إجمالي 50 مشاركا في مجموعته بمنافسات فئة "الفري ستايل" ضمن بطولة العالم للباركور التي احتضنتها بلغاريا.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ظفر لاعب المنتخب الوطني للناشئين زيد الخالدي بالميدالية الذهبية عن جهاز حصان القفز في بطولة دول البحر المتوسط، في إنجاز أردني يتحقق للمرة الأولى بالنسخة السادسة من البطولة التي احتضنتها مدينة إسطنبول التركية، فيما توج أبو السعود أيضا بالميدالية البرونزية عن جهاز "حصان المقابض" في بطولة العالم للجمباز التي أقيمت بمدينة انتويرب البلجيكية، وهي ثاني ميدالية يحققها أبو السعود في بطولات العالم للجمباز بعد تتويجه بفضية نسخة العام الماضي، والتي جرت في مدينة ليفربول البريطانية، وجعلته أول لاعب عربي يحقق ميدالية في تاريخ بطولات العالم للجمباز منذ انطلاقتها للمرة الأولى العام 1903.
واختيرت الحكمة الدولية ريما عامر، مطلع الشهر الحالي، لإدارة منافسات دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، والتي تقام بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين، بعد حصولها على تقييم مرتفع من الاتحاد الدولي للجمباز بين أفضل 6 حكام تم اختيارهم، كأول قاضية جمباز أردنية تشارك في إدارة منافسات الأولمبياد.
ولا يمكن التقليل من شأن إنجازات رياضة السباحة للعام 2023، حيث أحرز الفريق الأردني المكون من اللاعبتين ياسمينة وريحانة ارشيدات، 4 ميداليات ملونة (3 فضيات وبرونزية) في بطولة أكوا ستار للسباحة الفنية والتي أقيمت حزيران (يونيو) الماضي في أذربيجان، فيما جاءت غلة السباحة الأردنية وفيرة في دورة الألعاب العربية بالجزائر، بعدما حل المنتخب الوطني بالمركز الثاني في ترتيب ميداليات الدول، عقب إحرازه 13 ميدالية ملونة (4 ذهبيات و7 فضيات وبرونزيتين).
وأنهى المنتخب الوطني للسباحة مشاركته في النسخة العشرين من بطولة العالم التي أقيمت خلال آب (أغسطس) الماضي في اليابان، دون أن يحقق أي مراكز متقدمة مؤهلة، مكتفيا بتحطيم رقمين أردنيين، حيث سجلت تارا العالول رقما أردنيا بقطعها سباق (50م صدر) في زمن 00:34.96 ثانية، متخطية الرقم السابق 00:35.18، كما حطمت العالول الرقم الأردني بسباق (200م صدر) لفئة تحت 15 عاما، محققة زمنا قدره 02:44:88 دقيقة، علما بأن الرقم المسجل سابقا يبلغ زمنه 02:46.04 دقيقة.
وفي الرجبي، أنهى المنتخب الوطني السباعي مشاركته في بطولة آسيا -التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة- بخسارته أمام مستضيف البطولة المنتخب القطري (10-24)، لينتقل إلى المنافسة في بطولة "الدرع"، منخرطا في مجموعة الفرق الخاسرة، التي ضمت إلى جانبه منتخبات نيبال والسعودية وقيرغيزستان، ليفوز في المباريات الثلاث على قيرغيزستان (36-0) والسعودية (26-7) ونيبال (32-5)، وانتقل معها إلى الدور النهائي في "بطولة الترضية" لمواجهة إيران، فخسر (5-12).
وحل المنتخب الوطني ثانيا في النسخة الأولى من بطولة كأس الأردن الدولية للرجبي السباعي بخسارته أمام المنتخب البحريني (5-31)، فيما أحرز "رديف" المنتخب الوطني المركز الثالث بفوزه على فريق كردستان (24-19)، كما أبرم الرجبي اتفاقية شراكة رسمية مع شركة "إيسوزو" الأردن للارتقاء باللعبة، فضلا عن تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك مع اتحادات الدول المجاورة وخوض سلسلة من المباريات الودية مع منتخبات لبنان ومصر والبحرين، لتعزيز خبرات اللاعبين وتحضيرهم للاستحقاقات الرسمية.
ولدى الجولف، قررت اللجنة الأولمبية إعادة تشكيل مجلس إدارة اتحاد الجولف في أيلول (سبتمبر) الماضي، ليتضمن تمثيل خمسة أعضاء في إطار مساعيها لمواصلة مسيرة الإنجازات، حيث انتخب كريم البرغوثي رئيسا جديدا للاتحاد وناصر الشوملي نائبا للرئيس ومجد النجادا أمينا للسر وأمجد عكة أمينا للصندوق وممثلا عن نادي البشارات وعلاء بركات عضوا في المجلس وممثلا عن نادي آيلة للجولف، كما أطلق اتحاد الجولف مشروعه الجديد المتمثل بتفعيل ممارسة رياضة الجولف في المدارس لزيادة انتشار اللعبة.
ونظم الجولف النسخة 32 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وحل فيها لاعب المنتخب الوطني عبدالرحمن الظاهر ثالثا بفئة 19 عاما، فيما حل محمد الرواشدة ودانيل الظاهر في المركزين الأول والثاني بفئة 14 عاما، فيما حصلت ياسمين الظاهر على المركز الأول بفئة الإناث وحلت ليان مجاهد ثالثة، وجاء سعد حجاوي ثالثا في فئة النت، كما استطاع اللاعب محمد الرواشدة الظفر بلقب بطولة الدوري الأردني للجولف عن الموسم الحالي في المجموع العام لفئة (الاليت)، وحققت اللاعبة ياسمين الظاهر لقب فئة الإناث، وفي فئة الكبار "المستحدثة" حقق إياد يونس المركز الأول، وظفر مراد الرواشدة بلقب فئة 13 عاما ولمار الشوملي بلقب منافسة الأكاديمية.
كما أحرز المنتخب الوطني للجولف ميداليتين (فضية وبرونزية) في ختام مشاركته بالبطولة العربية للجولف للسيدات والناشئين، التي أقيمت فعالياتها الشهر الحالي في العاصمة السعودية الرياض، وسط مشاركة 109 لاعبين ولاعبات يمثلون 12 دولة عربية، حيث جاءت الميداليتان عبر محمد الرواشدة بإحرازه الميدالية الفضية في فئة تحت 15 عاما، فيما حقق اللاعب سالم العبداللات الميدالية البرونزية بفئة تحت 13 عاما.

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