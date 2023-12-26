2023.. عام كروي آخر ومشاكل راسخة زوالها بعيد

MENAFN - Alghad Newspaper) أيمن أبو حجلة

"وكأننا عدنا إلى المربع الأول".. رأي انتشر كثيرا في الشارع الكروي المحلي خلال الفترة الماضية، بعد سلسلة من الإخفاقات والتخبطات التي أعادتنا إلى حقبة سابقة، لم يتمن فيها أحد لأبنائه العمل على تحقيق حلم النجومية في ملاعب كرة القدم.

تمر السنوات وما تزال المشاكل نفسها قائمة، من أندية متهالكة تبحث عن حلول مؤقتة لحل مشاكلها المزمنة، ولاعبون ومدربون يفتقرون لخطط واضحة للبناء خارج الصندوق على تجاربهم والانطلاق نحو أجواء أكثر إيجابية، إلى بنية تحتية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أعوام، وكأن العشب الأخضر النظيف بات حلما بعيد المنال.

نعيش في الأيام الأخيرة من العام 2023، عام تجسد فيه مشاكل كرة القدم الأردنية على كافة الأصعدة، فلا النتائج تسر البال، ولا الأداء يبعث التفاؤل، ولا التخطيط يضع لبنات أساسية لانطلاقة جديدة، فأصبح من الطبيعي أن يتسرب التشاؤم في نفوس المراقبين، رغم بعض المؤشرات التي تجعلنا نأمل بحذر عاما جديدا أكثر إشراقا.

التخبط كان عنوان المرحلة السابقة، ويرى الجمهور أن الأندية تتحمل المسؤولية الأكبر في هذا الجانب، نظرا لافتقار معظمها لأبسط أسس العمل الإداري الاحترافي، رغم أن المسابقة المحلية والأهم، يطلق عليها اسم دوري المحترفين.

لعل من أبرز المشاهد الكروية في العام الحالي، اتخاذ الأندية قرارا غير مسبوق، بالامتناع عن اللعب في إحدى جولات الموسم الحالي من دوري المحترفين، احتجاجا على عدم وجود راع للمسابقة، وهو الأمر الذي يستمر حتى اللحظة.

سئمت الأندية من وعود اتحاد الكرة بحل هذه المعضلة، باعتباره الجهة المنظمة للمسابقة والهيئة المسيرة لها، في وقت يرى فيه القطاع الخاص، أن الانخراط في مثل هذه الصفقات، لا يقدم النتائج المأمولة على الصعيد الترويجي، نظرا لضعف انتشار المسابقة والتعاطي السطحي مع البث الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو أمر زادت أهميته في مرحلة ما بعد انتشار فيروس كورونا قبل أكثر من 3 أعوام.

تعاني البطولات الرياضية كافة، من أجل جلب الرعاة، ورغم أن كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية، فإنها ليست بمنأى عن هذه المعضلة، لا سيما وأن الشركات والمؤسسات التجارية، قلصت من ميزانياتها الإعلانية، وهو الأمر الذي يستلزم البحث عن حلول جديدة، للخروج من هذه الدوامة.

الأندية نفذت تهديدها، ورفضت الحضور إلى ملاعب مباريات جولة كاملة من الدوري، وهو ما أكسبها تعاطفا جماهيريا، سرعان ما زال مع عودة الأندية عن قرارها في الجولة التالية، بعدما قدم الاتحاد وعودا بالنظر بجدية إلى مشاكل الأندية التي تهدد استمراريتها.

ما الذي دفع الأندية إلى الاحتجاب؟ الإجابة عن هذا السؤال لا تحتاج لعالم نووي، فكثيرة هي الفرق التي تمتلئ صفوفها بلاعبين لم يتقاضوا رواتبهم، رغم أنهم عاملون متفرغون لهذه المهنة، وينسحب الأمر على المدربين والأجهزة الفنية والإدارية، وهناك من غاب عن التمارين احتجاجا، دون أن يلقى آذانا صاغية.

وصل الأمر إلى تباهي بعض الأندية، بدفع رواتب اللاعبين، من خلال نشر أخبار بهذه الخصوص عبر منصاتها الرسمية، وكأنه إنجاز لا يضاهى، إدراكا منها لحقيقة أن أندية أخرى، لا تستطيع فعل الأمر ذاته.

وما أن عادت الأندية إلى منافسات "المحترفين"، تواصلت المشاكل نفسها دون حلول، حيث تتمنى الأندية الانتهاء من الموسم في أسرع وقت ممكن لتقليل خسائرها وديونها، بيد أن استحقاقات المنتخبات الوطنية، وطلبات المدير الفني للمنتخب الأول الحسين عموتة، بشأن ضرورة تفريغ اللاعبين في وقت مبكر، يحول دون ذلك.

وانتهى النصف الأول من دوري المحترفين، دون خلوه من علامات مضيئة وإن كانت شحيحة، ولا يستطيع المراقبون إغفال النقلة النوعية التي أحدثها نادي الحسين إربد، من خلال التعاطي بأسلوب منهجي مع فريق كرة القدم، ما أدى لتصدر الفريق مرحلة الذهاب دون خسارة، على أمل الفوز باللقب العام المقبل، للمرة الأولى في تاريخ النادي الشمالي العريق.

وجود العنصر النسائي في طواقم التحكيم علامة مضيئة أخرى، فأصبح للحكم الأنثى دور فعال في قيادة المباريات، وهناك من قدم مستويات مميزة، رغم التحديات التي تواجه السيدات في اقتحام مجال ذات ذكورية طاغية.

لكن بروز العنصر النسائي للتحكيم، لا يغطي الأخطاء الجسيمة للمنظمة بأكملها، وعدم القدرة على الانتقال إلى مرحلة تقنية الفيديو المساعد للتحكيم، أولا لعدم وجود السيولة المالية لذلك، وثانيا لضعف البنية التحتية المطلوبة، يساهم في تفاقم مشاكل التحكيم، رغم أن عددا من الحكام يقاومون بشراسة، الضغوطات الممارسة عليهم من قبل الأندية واللاعبين والجماهير.

من ناحية ثانية، تبدو سياسات الأندية الجماهيرية غير واضحة المعالم، فعلى سبيل المثال، أراد الوحدات قبل انطلاق الموسم ومع فتح باب قيد اللاعبين، اللجوء إلى سياسة أكثر عقلانية، من خلال الاعتماد على لاعبين من أبناء النادي، ودمجهم مع اللاعبين الذين يمتلكون عقودا سارية مع الفريق الأول، ولاعبون آخرون يتم التعاقد معهم دون المبالغة في قيمة العقود المقدمة.

لكن استقرار الحسين إربد وقدرته على التعاقد مع أكثر من لاعب دولي، دفع الوحدات، استسلاما لمطالبات جماهيرية واسعة، للتراجع عن سياسته في الأيام الأخيرة من فترة القيد، واتفق النادي مع 3 محترفين أجانب، وجدد عقود لاعبين لم يكونوا أساسا في الحسابات مثل أحمد سمير وعبدالله الفاخوري، كما تعاقد مع المدرب البوسني داركو نيستوروفيتش، خصوصا وان الفريق كان مقبلا على المشاركة في الملحق التمهيدي لمنافسات دوري أبطال آسيا.

أما الفيصلي حامل لقب دوري المحترفين الموسم الماضي، فاصطدم بحاجزين، الأول تمثل في عدم قدرة إدارة النادي على تعزيز صفوف الفريق بلاعبين يليقون بمسؤولية والمشاركة التاريخية الأولى في مسابقة دوري أبطال آسيا، والثانية تكمن في انخفاض واضح في مستوى بعض اللاعبين الأساسيين أصحاب الخبرة الدولية، وهو ما أدى إلى تذبذب نتائج الفريق محليا، وظهور فوارق شاسعة من حيث الجاهزية بينه وبين المنافسين الآخرين، رغم أن لاعبين آخرين تحت قيادة المدرب الحالي أحمد هايل، أثبتوا في الآونة الاخيرة، قدرتهم على تحقيق نتائج أفضل.

بقية الأندية تحوم في فلك الشكاوى، وبعض فرقها احتجبت عن التدريبات احتجاجا على عدم تقاضيها حقوقها الأساسية، وإن كانت بعض الأندية، تستثمر المرحلة من خلال تطعيم فرقها ببعض اللاعبين الناشئين الذين قدموا مستويات مميزة.

استعدادات الأندية للموسم الجديد، جاءت عن طريق بطولة الدرع التي أقيمت كافة مبارياتها على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء، وهو ملعب أرضيته من النجيل الصناعي، يؤدي إلى زيادة ملحوظة في عدد الإصابات التي تعاني منها مختلف الفرق.

على سبيل المثال لا الحصر، تعرض لاعب سحاب أحمد هشام، لإصابة خطيرة في ركبته في مستهل مشوار الفريق بالمسابقة، ليعمد النادي إلى فسخ تعاقده معه، ويهدد اللاعب برفع شكوى بحق النادي، وهي حادثة تلخص إجمالا معظم مشاكل الكرة الأردنية في الوقت الحالي، من ضعف البنية التحتية، إلى تردي العلاقة بين اللاعب وناديه.

مشاكل الملاعب ليس محصورة بملعب واحد، وتحتاج أرضية ستاد عمان حاليا لصيانة عاجلة بسبب وجود العديد من الحفر التي قد تؤدي إلى تفاقم إصابات اللاعبين، إضافة إلى عدم صلاحيتها لاستضافة منافسات إقليمية، لكن ما أثار سخرية المراقبين، هو تعطل الساعة الإلكترونية الخاصة بالحكم الرابع في ستاد عمان، ما أدى إلى قيام الحكم بالمناداة على اللاعبين المراد تبديلهم، والإشارة بيديه إلى الوقت المحتسب بدل الضائع.









لاعبو المنتخب السعودي يحتفلون بهدف في مرمى المنتخب الوطني خلال التصفيات الآسيوية المزدوجة -(من المصدر)

وعودة إلى المشاركات الخارجية، حيث عجز الفيصلي عن تخطي دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا، رغم أنه قدم بعض المباريات الطيبة، فيما تمثلت المفاجأة في الخروج المبكر للوحدات من دور الممجوعات في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، وسط غضب جماهيري، ما أطاح بالمدرب العماني رشيد جابر، علما بأن الفريقين، دفعا ثمنا باهظا لتبديل الأجهزة الفنية في وقت سابق.

وننتقل بعد ذلك إلى المنتخب الوطني، الذي حقق انتصارين فقط من 9 مباريات خاضها طوال العام، وسط تشاؤم غير مسبوق في الوقت الحالي، بسبب تدهور المستوى الفني للفريق تحت قيادة المغربي عموتة.

وكان المنتخب الوطني يسير في خط تصاعدي من حيث الأداء والنتائج مع المدرب السابق عدنان حمد، قبل أن يقرر اتحاد الكرة دون تفسير موقفه، عدم التجديد مع المدرب العراقي، والتعاقد مع عموتة الذي يرزخ حاليا تحت ضغوط شديدة، بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال ست مباريات منذ استلامه المهمة (4 هزائم مقابل تعادلين).

عموتة أثار جدلا واسعا، ليس بسبب خياراته للتشكيلات المختلفة، ولا بسبب خططته الفنية على أرض الملعب، خصوصا وأن أي مدرب يحتاج لفترة كافية من الوقت لتطبيق فلسفته على فريقه الجديد.

جاء الجدل عن طريق تبريرات المدرب لضعف الأداء تحت إدارته، وطلبه مزيدا من الوقت، ومزيدا من التوقفات التي من شأنها أن تضر الأندية المستسلمة للضغوط المالية.

ورغم حالة التفاؤل التي سادت أروقة الكرة الأردنية بعد التعاقد مع عموتة، لما يمتلكه المدرب من سيرة ذاتية مرموقة وإنجازات لا يمكن التغاضي عن ذكرها، وصلت العلاقة بين المدير الفني للمنتخب الوطني ووسائل الإعلام إلى حائط مسدود.

التدهور في المستوى طال منتخب السيدات، الذي طالما كان علامة فارقة في غرب آسيا، قبل أن يبقى مكانه مقابل تطور ملحوظ وسريع لدى دول الجوار، ما أدى إلى فقدانه هيبته.

وشارك منتخب السيدات بالدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 في نيسان (ابريل) الماضي، باعتباره المرشح الأبرز لتصدر المجموعة، لكنه تعرض لخسارة مفاجئة للغاية أمام بوتان 1-2، قبل أن يسقط أمام المضيفة أوزبكستان بسباعية نظيفة، وسط ذهول تام لمتابعي كرة السيدات.

وحتى الأداء في المسابقات المحلية، لم يرتق إطلاقا إلى المستوى المطلوب، رغم الجهود المميزة التي يقوم بها ناديا الاتحاد وعمان اف سي على مستوى فرق السيدات بمختلف الفئات العمرية.

وإن كان الأهالي يريدون إبعاد أبنائهم عن هذه الأجواء الكروية المحبطة، فإن لاعبا واحدا يحمل على عاتقه أحلام الأطفال الصغار.

كسر موسى التعمري حاجزا كبيرا الصيف الماضي، عندما تعاقد معه مونبلييه الفرنسي، ليصبح أول لاعب أردني يشارك في إحدى بطولات الدوري الخمس الكبرى.

ويقدم التعمري أداء جيدا في الدوري الفرنسي، لكن الجمهور المحلي يريد منه نقل هذا المستوى المتطور، إلى صفوف المنتخب الوطني.

وهناك لاعبون أردنيون آخرون يتألقون بعيدا عن الملاعب المحلية، أبرزهم يزن النعيمات نجم فريق الأهلي في دوري نجوم قطر، والذي باتت الأهداف الجميلة ماركة مسجلة باسمه.

ومع استعراض كل هذه المتعطيات.. هل يمكننا التفاؤل بمستقبل أكثر إشراقا؟

العام المقبل، سيشهد مشاركة مهمة للمنتخب الوطني الأول في نهائيات كأس آسيا الشهر المقبل في قطر، وينظر إليها عموتة ولاعبوه، على أنها محطة لتغيير المزاج السلبي السائد، وتحقيق نتائج جيدة، ترفع من معنويات الفريق قبل استئناف مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

وجمع المنتخب الوطني، نقطة وحيدة من مباراتين في مستهل حملته بالتصفيات، علما بأن إخفاقا جديدا على مستوى النتائج في هذه المجموعة التي تضم أيضا منتخبات السعودية وطاجيكستان وباكستان، سيضع حلم التأهل المونديالي الأول في مهب الريح، وسيطرح تساؤلا متشائما جديدا وهو.. إذا لم نستطع التأهل إلى كأس العالم بعد زيادة عدد المقاعد الآسيوية إلى 8 مقاعد ونصف، فمتى بمكننا تحقيق ذلك؟

الآمال معقودة أيضا على منتخب تحت 23 عاما تحت قيادة المدرب الأبرز على الساحة المحلية عبدالله أبو زمع، الذي تنتظره مشاركة مهمة في نهائيات كأس آسيا للفئة ذاتها، والتي تؤهل أول 3 منتخبات منها إلى أولمبياد باريس 2024، خصوصا وأن الفريق يزخر بعناصر مميزة سيغيب عنها النجم أمين الشناينة لإصابته الأخيرة بكسر في ساقه.

لكن تحقيق إنجاز هنا أو هناك، لن يخفي المشاكل الدفينة التي تواصل إغراق الكرة الأردنية، وهو ما يتطلب تغيير في النهج الإداري القائم باتحاد الكرة، وتحويل الأندية إلى شركات يمكنها تحقيق الأرباح بسبل متنوعة، وتطوير البنية التحتية من خلال العناية المتواصلة بالملاعب، ومساعدة الأندية على بناء ملاعبها الخاصة.

وتبقى المهمة الأبرز، هي إعادة ثقة الجماهير باللعبة، فليس منطقيا، أن يصل الحضور الجماهيري لأبرز مباراة في الدوري إلى 5 آلاف متفرج، رغم أن الرقعة الجغرافية لفرق المسابقة اتسعت كثيرا مقارنة بتسعينيات القرن الماضي وأوائل الألفية الحالية.







نجم مونبلييه موسى التعمري -(من المصدر)