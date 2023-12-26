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الفيصلي يخوض 4 لقاءات ودية بغياب عناصره الأساسية

12/26/2023 2:26:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات يخوض فريق الفيصلي لكرة القدم 4 مواجهات ودية خلال الفترة المقبلة، في إطار تحضيراته للمباريات المؤجلة من مرحلة الذهاب ومنافسات مرحلة الإياب، وستكون مباراته الودية الأولى أمام فريق السلط في الرابع من شهر كانون الثاني(يناير) المقبل، والثانية مع فريق الأهلي في الحادي عشر من الشهر ذاته، فيما يواجه نظيره فريق الجليل في الثامن شهر من الشهر نفسه، ويستضيف في المباراة الرابعة، فريق معان في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.
واستأنف الفيصلي أمس، تدريباته على ملعب النادي بغمدان، بقيادة المدير الفني أحمد هايل، الذي منح لاعبي الفريق استراحة لمدة 5 أيام، عقب الفوز الذي حققه الفريق على فريق شباب الأردن بهدف وحيد، في منافسات الأسبوع الأخير من دوري المحترفين، حيث تشتمل الجرعات التدريبية على تمارين بدنية ومهارية إضافة إلى تطبيق بعض الخطط الدفاعية والهجومية.
ويغيب عن الفيصلي في هذه التحضيرات سباعي المنتخب الأول، (سالم العجالين، براء مرعي، نزار الرشدان، رزق بني هاني، واحسان حداد، انس بني ياسين، ويوسف أبو جلبوش)، إضافة إلى لاعب المنتخب الأولمبي عارف الحاج، والحارس اللبناني مهدي خليل، الذي انضم إلى منتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس آسيا 2023 بقطر، مطلع العام المقبل.
وحرص الجهاز الفني على تواجد عدد من لاعبي الفئات العمرية في التدريب، لمنحهم فرصة الاحتكاك َمع لاعبي الفريق الأول، وتطوير إمكانياتهم الفنية، تمهيدا للاستفادة منهم خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد قرار إدارة النادي تأسيس فريق رديف بناء على طلب المدير الفني أحمد هايل، في الوقت الذي يبدو فيه المدير الفني للفئات خالد نمر، الأقرب لتولي قيادة الفريق الرديف.
وتسلمت إدارة النادي الفيصلي أمس، التقرير الفني المقدم من المدير الفني أحمد هايل، والذي يتضمن قائمة من لاعبي الفريق الأول، الذين سيتم الاستغناء عنهم، إلى جانب عدد من اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق في المرحلة المقبلة، حيث ينتظر أن تبحث إدارة النادي مساء اليوم في اجتماع برئاسة م. نضال الحديد، التقرير الفني.
وحسب مصدر مقرب من إدارة النادي، فإن أبرز تنسيبات هايل، الاستغناء عن المهاجم التونسي رفيق الكامرجي، والذي لم يثبت نفسه مع الفريق منذ قدومه، على الرغم من قيمة عقده المرتفعة، إضافة إلى المحترف الإنجليزي ناثان، وطلب هايل تعزيز قدرات الفريق بعدد من التعاقدات المحلية والخارجية، بحثا عن اكتمال الصورة الفنية للأزرق الباحث عن الاحتفاظ بلقب دوري المحترفين موسما آخرا، واسترداد لقب بطولة كأس الأردن.
ويحتل الفيصلي حاليا، المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 20 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان ضمن منافسات مرحلة الذهاب مع شباب العقبة ومغير السرحان.

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