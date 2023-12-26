تحذير نسائي: وقت الفراغ الطويل قد يصيبك بأورام في الرحم



وحسب نتائج الدراسة التي نشرت عبر مجلة "BMJ Open"، فإن وقت الفراغ بالنسبة للنساء قد يؤدي إلى ظهور الأورام الحميدة، والتي يمكن أن تكون كبيرة ومؤلمة.



وترتفع نسبة الخطر، كلما زادت الفترة التي تقضيها المرأة وهي مستلقية، أو لا تقوم بأي نشاط يذكر خلال النهار.



الاورام الليفية الرحمية الأكثر شيوعاً لدى النساء

يقول الباحثون الذين عملوا على هذه الدراسة، إن الأورام الليفية الرحمية هي أكثر الأورام الحميدة شيوعاً لدى النساء في سن الإنجاب، وتتراوح نسبة انتشارها من 4.5% إلى 69%.



ويضيفون أن هذه الأورام قد لا تكون ذات أعراض في بعض الأحيان، إلا أنها قد تؤدي إلى نزيف حاد، وآلام في الحوض والبطن، الشيء الذي قد يسبب العقم.



وذلك بسبب ارتباط السلوك المستقر بالأورام التي تعتمد على هرمون الأستروجين الأنثوي، مثل سرطان بطانة الرحم والمبيض والثدي.



إذ تتم تغذية الأورام الليفية الرحمية أيضاً بواسطة هرمون الأستروجين، الشيء الذي جعل الباحثين يدرسون العلاقة بين أوقات الفراغ الطويلة وخطر الإصابة بالأورام الليفية الرحمية.



جلوس النساء أكثر من 6 ساعات يؤدي إلى أورام الرحم

شملت الدراسة مشاركة 6623 امرأة تتراوح أعمارهن بين 30 و55 عاماً، ولم يمررن بعد بمرحلة انقطاع الطمث.



تم جمع المعلومات الأساسية من كل النساء المشاركات، والتي تتعلق بتاريخ الحيض/الإنجاب، وعدد الأطفال والعمر عند الولادة الأولى، واستخدام وسائل منع الحمل، ووقت الفراغ المستقر، والنشاط البدني، والنظام الغذائي، والطول والوزن.



وكان متوسط الأعمار عند بدء الدورة الشهرية لأول مرة وعند الولادة لأول مرة هو ما بين 13-16 و20-24 عاماً على التوالي، وكان ما يقرب من 84% منهن لديهن أكثر من طفلين.



طُلب من النساء المشاركات تحديد مقدار الوقت الذي يقضينه في لعب ألعاب الطاولة، والوقت الذي يقضينه أمام الشاشة، والقراءة، والحياكة وغيرها من الأنشطة المماثلة، ثم تم تقسيمهن إلى أربع مجموعات.



وتتمثل هذه المجموعات كالتالي: أقل من ساعتين في اليوم، وما بين 2 إلى 4 ساعات، وما بين 5 إلى 6 ساعات، وأكثر من 6 ساعات في اليوم.



وقد تبين أن 61% من النساء سجلن ما بين 2 إلى 4 ساعات في اليوم من وقت الفراغ المستقر، فيما كانت 8.5% من النساء مصابات بأورام ليفية في الرحم، وهن اللواتي يقضين أكثر من 6 ساعات في فراغ.



فيما تزداد خطر الإصابة مع عدة عوامل أخرى، من بينها التقدم في العمر، وعدد الولادات، وحالة الدورة الشهرية، والوقت منذ آخر ولادة حية، والنشاط البدني.



تفسيرات الدراسة

أحد التفسيرات المحتملة لارتباط زيادة وقت الفراغ والإصابة بأورام الرحم الليفية قد يكون هو زيادة الوزن والإصابة بالسمنة، التي في العادة تكون من بين الأسباب.

إذ يؤدي كل من السلوك المستقر والسمنة إلى زيادة مستوى هرمون الأستروجين في الجسم.



ويشير الباحثون إلى أن التفسيرات المحتملة الأخرى تشمل الارتباطات المعروفة بين السلوك المستقر والاضطرابات الأيضية، والالتهابات المزمنة، ونقص فيتامين د.



وخلص الباحثون إلى أن "هذه الدراسة المقطعية، المستندة إلى السكان الطبيعيين، أظهرت أن وقت الفراغ المستقر له علاقة مع الأورام الليفية الرحمية، مما يشير إلى أنه قد يكون عامل خطر مستقلاً. -عربي بوست

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