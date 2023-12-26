ما هو تأثير سوء التغذية على المرأة المرضعة في قطاع غزة؟



أهمية تغذية المرأة المرضعة

حليب الأم هو إحدى عجائب الطبيعة، لا جدال في ذلك. ولكن ماذا يحدث عندما تعاني الأم المرضعة من نقص الغذاء أو العناصر الغذائية لنفسها؟



قد تكون هذه الأزمة أكثر شيوعاً في المناطق التي تشهد حروباً ونزاعات عسكرية، حيث تشير الأمهات المرضعات إلى أن إمداداتهن من حليب الثدي قد انخفضت بشدة أو نفدت تماماً بسبب حالتهن التغذوية إذا ما تم تهديد مصادر المياه النظيفة والطعام.



وإضافة إلى معاناة المرضعات الفلسطينيات مع الآلاف من المواطنين بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة، تعاني الملايين من النساء حول العالم من الجوع، لأن الجفاف والضغوط الاقتصادية أدت إلى انعدام الأمن الغذائي والتغذوي على نطاق واسع، ومن ثم تضررت قدراتهن على كفاية أطفالهن الرضع.



وتقول منظمة الصحة العالمية (WHO) عن أهمية حليب الثدي بالنسبة لصحة الطفل، إن "حليب الثدي هو الغذاء المثالي للرضع، وهو آمن ونظيف ويحتوي على أجسام مضادة تساعد في الحماية من العديد من أمراض الطفولة الشائعة".



وأضافت: "يوفر حليب الأم كافة مصادر الطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجها الرضيع في الأشهر الأولى من حياته، ويستمر في توفير ما يصل إلى نصف احتياجات الطفل الغذائية أو أكثر خلال النصف الثاني من السنة الأولى، وما يصل إلى الثلث خلال السنة الثانية".



وعلى الرغم من الأهمية القصوى للرضاعة الطبيعية، قد تجد الكثير من السيدات أنفسهن أمام معضلة الاستمرار في رعاية أطفالهن، بسبب غياب مصادر التغذية والمياه بالنسبة لهن، وتعرضهن للقلق والتوتر الشديد نتيجة الحرب والقصف والاستهداف العشوائي للمدنيين.



احتياج الأم المرضعة لمزيد من السعرات الحرارية

وبحسب وكالات الصحة الدولية، تحتاج الأمهات المرضعات بشكل عام إلى مزيد من السعرات الحرارية لتلبية لسد احتياجاتهن الغذائية في أثناء الرضاعة الطبيعية.



إذ يوصى بتناول 330 إلى 400 سعرة حرارية إضافية يومياً للأمهات المرضعات اللاتي يتمتعن بتغذية جيدة، مقارنة بالكمية التي كن يستهلكنها قبل الحمل. وذلك بنحو 2000 إلى 2800 سعرة حرارية يومياً للنساء المرضعات مقابل 1600 إلى 2400 سعرة حرارية يومياً للنساء النشطات بشكل معتدل.



كذلك يتأثر أيضاً عدد السعرات الحرارية الإضافية اللازمة للمرأة المرضعة بعمرها ومؤشر كتلة الجسم ومستوى النشاط ومدى الرضاعة الطبيعية مقابل المزج بينها وبين الرضاعة الصناعية.



ضرورة الحصول على نظام غذائي متنوع ومتكامل

في السياق ذاته، تزداد حاجة الأم لبعض العناصر الغذائية المهمة في أثناء الرضاعة. وتوصي الإرشادات الغذائية الدولية الأمهات المرضعات باستهلاك متوازن لمنتجات مثل الألبان، والبيض، والمأكولات البحرية، والأغذية البروتينية، مثل البيض واللحوم وبعض المأكولات البحرية والفاصوليا والبازلاء والعدس؛ وذلك لتعويض احتياجات جسمها الأساسية، وتوفير حليب غني بالتغذية للطفل الرضيع.



تأثير التغذية على القيمة الغذائية لحليب الرضاعة

على الرغم من أن قليلاً من الدراسات قد بحث تأثير سوء التغذية على الرضاعة الطبيعية، فإنه قد ثبت حدوث بعض التأثيرات الحادة.



ويحدث سوء التغذية عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من الطاقة والبروتين والمواد المغذية ليعمل بشكل صحيح. وبعبارة أخرى، لا تتم تلبية احتياجات الجسم، ومن ثم يعتمد الجسم على احتياطياته الخاصة حتى يتم استنفادها؛ فيدخل الجسم بعد ذلك في حالة من نقص التغذية.



يؤدي النقص على المدى الطويل إلى سوء التغذية؛ ومن المعروف أن إدرار الحليب والقيام بالرضاعة الطبيعية يتطلبان مزيداً من الطاقة من الجسم.



وبشكل عام، تنتج المرأة حليباً يتكيف مع احتياجات طفلها من حيث الجودة والكمية. وحتى بين النساء المصابات بسوء التغذية المعتدل، فإن كمية الحليب ونوعيته قد تكونان قليلتين أو لا تتأثران على الإطلاق.



لذلك، حتى لو تناولت الأم كمية قليلة من الطعام في اليوم، فإن كمية حليبها ونوعيته لا تتأثران. ويدعم الجسم إنتاج الحليب، من خلال الاعتماد على احتياطيات الأم، إذا لزم الأمر، إذا لم يكن العرض كافياً.



ومع ذلك، تظل الرضاعة الطبيعية هي الخيار الموصى به والأكثر فائدة للطفل والأم، حتى لو لم يكن النظام الغذائي للأم مثالياً.



سوء التغذية الحاد للأم وتأثيره على سلامة الطفل

أما عندما يُحرم الجسم يومياً من كمية كبيرة من الطاقة (1500 سعرة حرارية على الأقل يومياً)، يتضاءل إنتاج حليب الثدي.



كذلك فإنّ نقص بعض الفيتامينات لدى الأم من شأنه أن يؤثر على الجودة الغذائية لحليب الثدي، مثل فيتامينات "ب، أ، ج، د" الموجودة في حليب الثدي والتي تتأثر بشكل أساسي بالنظام الغذائي للأم.



ويُعتبر أي نقص في هذه الفيتامينات أمراً مثيراً للقلق بالنسبة للأمهات المرضعات، وذلك لأن الطفل الذي يرضع طبيعياً بشكل حصري سيظهر عليه نقص فيها أيضاً، ومن ثم يصبح الطفل عرضة لخطر المشاكل العصبية والهيكل العظمي، فضلاً عن تأخر النمو. -عربي بوست

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