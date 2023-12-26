الممثلة البريطانية جولييت ستيفنسون: لم أشهد أفظع مما يحدث في غزة



قالت الممثلة والمسرحية البريطانية الشهيرة، في حديث لوكالة "الأناضول"، إنها لا تستطيع أن تبقى صامتة إزاء الوضع الحالي في قطاع غزة، وما يعانيه المدنيون هناك.



إذ، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 20 ألف شهيد، 53 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.



جولييت ستيفنسون ودعم غزة

وقالت جولييت ستيفنسون، حسب نفس المصدر، إن ما يحصل في غزة أفظع ما شهدته مما حصل في جميع أنحاء العالم.



وأكدت على أن المطالبة بوقف قصف الأطفال وقتلهم وتشويههم وحرمانهم من جميع المواد الطبية ليس من معاداة السامية، مشيرة إلى حجم الظلم الكبير الذي يتعرض له القطاع جراء العدوان الإسرائيلي.



وأضافت:"عمري 67 عاماً، وشهدت العديد من الفظائع في جميع أنحاء العالم، لكنني لا أعتقد أنني شهدت أي شيء على النطاق الذي نشهده الآن في قطاع غزة".



ووصفت محاولات منع المظاهرات للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على غزة بأنها "خبيثة وخطيرة"، وحذّرت من أن ذلك سيؤدي إلى المزيد من القتل.



جولييت ستيفنسون والمشاركة في مظاهرات التضامن

وفيما يخص المظاهرات التضامن مع غزة والشعب الفلسطيني، أكدت الممثلة البريطانية جولييت ستيفنسون دعمها لتلك المظاهرات، وكشفت أنها تشارك فيها قدر الإمكان.



وأردفت "لم أشهد قط الأشياء التي رأيتها في غزة، الأطفال يموتون من الجوع، الأطفال بدون دواء، وبدون طبيب، وبدون مستشفيات، يتم إجراء العمليات الجراحية على الأطفال الصغار دون تخدير".



وأضافت ستيفنسون "لا أحد يستطيع أن يصفني بأنني معادية للسامية، فالمطالبة بوقف إطلاق النار، لوقف قتل آلاف المدنيين الأبرياء ليس معاداة للسامية".



واختتمت بالقول: "ليس من معاداة السامية المطالبة بوقف قصف الأطفال وقتلهم وتشويههم وحرمانهم من جميع المواد الطبية".

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