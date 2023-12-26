لمن يعاني من الصداع النصفي.. هذا ما يجب تناوله



فهو يجعل الشخص يشعر بالغثيان ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى القيء الذي لا يمكن السيطرة عليه. كما يمكن أن تستمر نوبة الصداع النصف المنتظمة من بضع ساعات إلى عدة أيام. وقد يساعد الدواء المناسب في التعامل مع هذه الحالة.

لكنه يحتاج أيضًا إلى تغييرات معينة في نمط الحياة مثل النظام الغذائي. وذلك وفق تقرير جديد نشره موقع ((Onlymyhealth)) الطبي المتخصص، نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط.





ما هو النظام الغذائي للصداع النصفي؟



النظام الغذائي للصداع النصفي هو نهج غذائي مخطط جيدًا يركز على تحديد مسببات الصداع النصفي وإزالتها من النظام الغذائي، مع الحفاظ على توازنه.



ومن المفهوم أن المحفزات قد تختلف من شخص لآخر؛ فالأطعمة والمشروبات مثل اللحوم المصنعة والجبن والكافيين والكحول وما إلى ذلك هي أطعمة شائعة تعمل كمحفزات لدى معظم المرضى.



ووفقًا للأدلة المتناقلة، أثبتت بعض التعديلات في النظام الغذائي أنها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي

النظام الغذائي لمصابي الصداع النصفي:







تناول المزيد من حمض الفوليك



يساعد حمض الفوليك على تحويل مركبات الهوموسيستين إلى ميثيونين ويقلل بشكل كبير من شدة النوبات، حيث ترتبط مستويات الهوموسيستين المرتفعة بشكل مباشر بزيادة خطر الإصابة بالصداع النصفي.





زيادة الأوميغا3



تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في أوميغا 3 على تقليل الالتهاب وتقليل الصداع النصفي.



خفض الدهون



في كثير من الحالات، ساعدت مراقبة نسبة الدهون في النظام الغذائي للشخص واستهلاك كميات أقل من هذا المركب على تقليل شدة وتواتر الصداع النصفي.



تقليل تناول الكربوهيدرات



تساعد الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات على حرق الدهون وتقليل الالتهاب العصبي والتأثير على تكرار النوبات.



خفض محتوى الصوديوم



على الرغم من الحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول العلاقة بين مستويات الصوديوم والصداع النصفي، تشير الأدلة المتناقلة إلى أن التحكم في تناول الصوديوم يخفض ضغط الدم، ما يقلل من شدة الصداع النصفي.



ما يجب تناوله:





-الأطعمة الغنية بأوميغا 3



الأطعمة مثل الأسماك والبقوليات والبذور هي مصادر غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ولها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف الصداع النصفي.



-السوائل



يعد الجفاف أحد أكثر مسببات الصداع النصفي شيوعًا ويمكن التعامل معه بسهولة عن طريق زيادة تناول السوائل، وخاصة الماء.



-الأطعمة الغنية بالألياف



الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه المجففة والتوت والعدس وغيرها تحتوي على نسبة عالية من الألياف ويمكن أن تقلل بشكل كبير من شدة هذا الصداع.



-الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم



تعد الخضروات الورقية الخضراء والحبوب الكاملة والتونة واللوز وغيرها من المصادر الغنية بالمغنيسيوم وقد تساعد في تقليل تكرار نوبات الصداع النصفي.



ما يجب تجنب تناوله:



-بعض الخضار والفواكه



بعض الخضار والفواكه مثل الطماطم والفاصوليا والأفوكادو والتين وغيرها يمكن أن تكون بمثابة محفز للعديد من مرضى الصداع النصفي.



-منتجات الألبان



يمكن أيضًا أن تكون منتجات الألبان مثل القشدة الحامضة والجبن والزبادي هي المحفزات وبالتالي يجب استبعادها من النظام الغذائي.

-الكافيين



لا يُنصح بشدة باستخدام الكافيين والمنتجات الأخرى التي تحتوي على مركبات الكافيين عند التعامل مع مشكلات مثل الصداع النصفي.



-المشروبات الكحولية



عادةً ما يُنصح المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي بعدم تناول المشروبات الكحولية، وخاصة البيرة المملحة والنبيذ الأحمر.



-المحليات الصناعية



لا ينصح بشدة باستخدام المحليات الصناعية مثل الأسبارتام والسكرالوز عند اتباع نظام غذائي مخصص للصداع النصفي.

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