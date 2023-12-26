قناة تركية تفصل مذيعة وضعت كوب ستاربكس أمامها أثناء نشرة الأخبار



قناة "تي جي آر تي" وصفت ما جرى بأنه "إعلان تجاري بشكل غير مباشر للشركة، بجانب حساسية الأمر بالنسبة لشعب غزة والشعب التركي أيضا" وفق بيان مساء أمس الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول 2023.



وبحسب البيان المنشور على حساب القناة على منصة "إكس" فقد "شوهدت مذيعة النشرة ميلتم غوناي تقدم الأخبار وأمامها كوب ستاربكس".



وقالت القناة إنه "وفقًا لمبادئ مؤسستنا، يُمنع منعًا باتًا على المذيع تقديم الأخبار بطريقة من شأنها الإعلان بشكل غير مباشر عن أي شركة. لذا تم إنهاء عمل مذيعة الأخبار والمخرج اللذين تصرفا بشكل مخالف لهذا المبدأ".



وتابع البيان "تدرك مؤسستنا حساسيات الشعب التركي فيما يتعلق بقضية غزة التي يدافع عنها حتى النهاية، ومن المستحيل الموافقة على أي عمل أو بث يخالف ذلك. في حالتنا، نحن لا نوافق على هذا التصرف من قبل المذيعة والمخرج الذين تم إنهاء عقود عملهما بالقناة".



وأردفت القناة في بيانها "نحن ندين هذا التصرف بشدة. وستواصل مؤسستنا الوقوف إلى جانب شعبي غزة وتركيا ومراعاة حساسياتهما حتى النهاية".



وغوناي من مواليد ولاية بورصة يوم 6 فبراير/شباط 1978، حاصلة على ليسانس الإعلام بجامعة "يدي تيبي" وتعمل منذ 3 سنوات مذيعة أخبار لدى "تي جي آر تي" كما فازت بجائزة القناة لأفضل مقدم برامج صباحية عام 2017.



وكانت منصات التواصل الاجتماعي شهدت حملات لمقاطعة "ستاربكس" الأميركية، بعد أن رفعت هذه السلسلة الشهيرة دعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها على خلفية نشر حسابات النقابة على شبكات التواصل الاجتماعي منشورا يناصر الفلسطينيين.



وتمتلك السلسلة أكثر من 35 ألف فرع في 86 دولة، ففي الولايات المتحدة وحدها لها أكثر من 9 آلاف فرع، مقابل ما يقرب 1900 مقهى في 11 بلدا بمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، يعمل لديها أكثر من 19 ألف موظف.



وتكبدت ستاربكس خسائر قدرت بـ11 مليار دولار وسط حملات مقاطعة على خلفية حرب إسرائيل على قطاع غزة، فضلا عن تأثير إضرابات الموظفين بها، وضعف النشاط الترويجي.



وقالت "نيوزويك" الأميركية إن الأسابيع الأخيرة كانت مليئة بالاضطرابات بالنسبة لـ "ستاربكس" وأدت حملات المقاطعة وإضراب الموظفين طلبا لتحسين بيئة العمل والأجور، وضعف الإقبال على العروض الترويجية، إلى انخفاض في القيمة السوقية للشركة بـ 10.98 مليارات دولار.



وأوضحت المجلة أن سوق الأسهم أثرت بشدة على "ستاربكس" في وقت تواجه فيه الشركة قضايا مجتمعية معقدة، مما حمل المستثمرين على التراجع عن تملك أسهم الشركة، ودفع أسهمها إلى أطول سلسلة خسائر منذ أول طرح لها بأسواق المال عام 1992. -الجزيرة