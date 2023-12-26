للأطفال فوق الـ6 سنوات.. قصص تشرح أحداث القضية الفلسطينية بشكل مبسط



إن التأثير الطويل المدى لهذه القصص يظهر في تطور شخصيات الأطفال وفهمهم العميق للمبادئ الأخلاقية. عندما يتعلم الصغار من خلال مغامرات الشخصيات الخيالية كيفية التعاون والصداقة، يتشكل لديهم أساس قوي لبناء مجتمع أكثر تلاحماً في المستقبل.



في هذه الرحلة السحرية لتعلم الأطفال، يلعب اللغة الخيالية دوراً حيوياً. من خلال استخدام اللغة بشكل ملهم وجذاب، تنمو قدرات التفكير الإبداعي لدى الأطفال، وتُطلق خيالهم لاستكشاف عوالم جديدة. إن هذا التفاعل الإبداعي يسهم في بناء أساس قوي للتفكير التحليلي والابتكار في مراحل متقدمة من حياتهم.



قصص الأطفال ليست مجرد وسيلة لتسلية الصغار، بل هي أداة قوية لنقل القيم وتشكيل أفراد مجتمعنا المستقبلي، لهذا توجد العديد من القصص والروايات الخاصة بالأطفال التي تناولت في طياتها القضية الفلسطينية والتي تساعد في إحياء القضية في قلوب الأطفال واليافعين وعقولهم لا يقل أهمية عن تثقيف الكبار.



من بين قصص الأطفال التي تناولت القضية الفلسطينية نجد:



قصة "على جناح البراق"









"على جناح البراق"، يأتينا كتاب شامل يعتبر رحلة ممتعة عبر فصوله المتنوعة.

ينقسم الكتاب إلى عدة فصول، ويتناول كل فصل نشاطاً فريداً يسلط الضوء على جوانب متعددة من الحياة والأنشطة. يبدأ الكتاب بقصة مشوّقة حول الطفلين ياسين وياسمين، اللذين فازا بجائزة رحلة من مكة المكرمة إلى القدس. تشمل الرحلة زيارة للبيت الحرام وأداء مناسك العمرة، وزيارة للمدينة المنورة. بعد ذلك، يتوجه الأطفال نحو القدس بحماس، محمّلين بأحلامهم وألعابهم.



ومع ذلك، تعترض الحافلة العديد من الصعوبات الأمنية، حيث تكون معظم الطرق مغلقة وتواجه حواجز تعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى. يظهر الكتاب وقوف الأطفال في وجه هذه التحديات، حيث يصرخون "أنا الأقصى، والأقصى لنا" بتصميم وإصرار. وفي ظل هذه الظروف، يروي الكتاب قصة صبي فقد ساقه بسبب جرائم العدو، ما يجسد تحديات الواقع.



تتابع القصة بإثارة حتى يصل الأطفال أخيراً إلى المسجد الأقصى. يُظهر الكتاب اللحظات المؤثرة لفتح أبواب المسجد الأقصى، ويصف لحظة دخولهم المكان المقدس، حيث يستمعون إلى أذان الفجر ويرددون: "لا إله إلا الله" بفرح وسرور. وفي تفاصيل مدهشة، يفتح ياسين عينيه ليجد نفسه في مكان كان يحلم به، ولكن يظل الأطفال يحلمون بالصلاة في الواقع.



تستمر باقي الفصول بشرح شخصيات القصة وتقديم خريطة الرحلة وأجزاء المسجد الأقصى. يتخلل الكتاب ألعاب مسلية مثل الكلمات المتقاطعة ولعبة الظلال، بالإضافة إلى أنشطة للرسم والتلوين. بمجموعه، يقدم الكتاب تجربة غنية ومثيرة تجمع بين المتعة والتعلم للأطفال.



الكتاب من تأليف كل من ميسم عويضة وريما الكردي ورندة صابر وطارق مهلوس، فيما قام برسم الشخصيات الرسامة ماريا بخش، وأصدرت القصة سنة 2021 وتعتبر من قصص الأطفال الواقعية.



قصة الأطفال "هلال القدس البسام"









قصة هلال القدس البسام من تأليف شوقي حجاب، التي تأتينا من إصدار دار الشروق، تأخذنا في رحلة شعرية مميزة مع يمامة وصغيرها في مدينة القدس. تتميز هذه القصة بالرمزية التي تسرد قصَّة الأم وابنها بشكل ملهم.



تبدأ القصة بيمامة تحمل ذكرياتها الجميلة مع مدينة القدس، حيث تحكي لصغيرها عن صداقتها مع الهلال وأوقاتها السعيدة في هذه المدينة الرمزية. ومع طيات الحديث، يظهر تغير الأوضاع بعد وصول البومة والذئب، اللذين يحاولان إفساد المدينة ومضايقة سكانها.



ما يميز هذه القصة هو أسلوبها الرمزي الذي يجعلها مناسبة للأطفال الصغار، حيث يمكن للأطفال فهم القضايا الصعبة بطريقة ملهمة ومليئة بالخيال. القصة تلقي نظرة على الأحداث الواقعية في فلسطين دون إثارة صدمة أو خوف، مما يجعلها تجربة تعلم غنية ومحفزة للصغار.



قصة "أطفالنا وفلسطين"







مجموعة قصص الأطفال الرائعة من تأليف "سالي خالد زكي"، والتي أصدرتها دار ريما للحكايا، تعتبر تحفة أدبية مناسبة للأطفال فوق الست سنوات، تجمع بين المتعة والتعلم. دعونا نستعرض القصص الثلاث:



"أبواب وحكايات"









في هذه القصة، يلتقي مجموعة من الأصدقاء في المسجد الأقصى، حيث يدخل كل واحد منهم من باب مختلف. تأخذنا القصة في جولة رائعة داخل المسجد، مشرِّعة لنا معالمه وتاريخه وأبوابه المتنوعة. الجزء الممتع هو التحدث عن الأكلات الفلسطينية اللذيذة التي جلبها الأصدقاء.



"صغار ولكن أبطال"









تقدم هذه القصة نافذة للأطفال لفهم الأحداث الحقيقية في فلسطين، بشكل يبرز الشجاعة والنبل والأمل والرحمة. تساهم القصة في زيادة الوعي حول قضايا الأطفال في المناطق المتضررة وتشجع على التعاطف والتفاعل الإيجابي.



"بيت وشجرة"









تقدم القصة الأخيرة منظوراً مختلفاً، حيث يواجه أبطالها أخباراً عن فلسطين ويتعلمون من سيدة فلسطينية عاشت تجربة التهجير. تعطي القصة نظرة شاملة عن فلسطين، تجمع بين الدين والتاريخ وأهم المعالم بطريقة شيقة وتفاعلية، المجموعة الثلاثية تبني جسوراً تعليمية ممتعة للأطفال، وتعزز الوعي بالثقافة والتاريخ، مما يجعلها تجربة قراءة ثرية ومفيدة.



لمن هذه الدمية؟









رواية "أثر الخيوط" للكاتبة تغريد النجار، التي نشرتها دار السلوى، تعتبر من قصص الأطفال المؤثرة التي تأخذ القارئ في رحلة فريدة من نوعها. تصل الرواية إلى اليافعين في فترة الـ12-18 سنة، وتتناول قصة مشوقة حول البحث عن الهوية ورحلة الاستكشاف الذاتي.



تبدأ القصة بحفيدة تبحث عن هدية لجدتها، تاريخية ولها قيمة خاصة. عندما تجد الجدة الهدية، تكتشف أنها تعود إلى دمية فقدتها منذ زمن طويل في يافا. يظهر تطريز الدمية على ملابس الهدية، مما يفتح باباً للأحداث المشوقة والتاريخ العائلي المؤلم.



تأخذنا الرواية في رحلة عبر الزمن والمكان، حيث نتعرف على حياة العائلة الفلسطينية في أمريكا والتحديات التي واجهوها قبل وبعد التهجير. تتناول القصة قضايا هوية الشخص والانتماء، وتبرز رحلة الحفيدة في إعادة اكتشاف هويتها وربطها بجذورها.



"أثر الخيوط" من رواية لمن هذه الدمية تقدم قصة مؤثرة تجمع بين العاطفة والتاريخ، وتسلط الضوء على قوة الروابط العائلية وأهمية فهم تاريخنا.



"قصاصات" من سلسلة سافاري

السلسلة المذكورة تعتبر "قصاصات" للكاتب د. أحمد خالد توفيق، وهي واحد من الأعمال البارزة التي تجمع بين فن الرواية والصراع العربي الإسرائيلي. تمثل هذه السلسلة جسراً أدبياً فريداً يربط بين مواليد الثمانينيات والتسعينيات ويستهدف اليافعين والكبار على حد سواء.



تتناول قصص الأطفال هذه قصة طبيب مصري يتنقل في إطار الحياة والموت في الكاميرون، حيث يتعامل مع مزيج من الطب، والميتافيزيقا، والرعب، والعواطف، والسياسة. هذا يعكس الأسلوب الفريد للكاتب وقدرته على تقديم رؤى معمقة ومتنوعة في قالب روائي مشوق.



"قصاصات" تُقدم موسوعة صغيرة عن التاريخ اليهودي والصراع العربي الإسرائيلي من خلال عدة أجزاء، حيث يتجول القارئ في سياق تاريخي روائي يشمل أحداثاً بارزة مثل بحر البقر، دير ياسين، وصابرا وشاتيلا، والماسادا، والأسر البابلي، والنكسة، ونصر أكتوبر. الرواية تقدم جولة في الوعي الجمعي العربي واليهودي، مع توثيق دقيق ومعلومات تاريخية تميز أسلوب الكاتب.



رواية لغز عين الصقر









تقدم الكاتبة تغريد النجار في روايتها الجديدة، التي تحمل عنوان "كنز الأمل في أرض الحلم الفلسطيني"، قصة مشوقة ومليئة بالألغاز، مصممة خصيصاً لتلاميذ المرحلة العمرية من 12 إلى 18 سنة.



تأتي هذه القصة كمحط أمل للشاب زياد، الذي يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً، والذي يواجه تحديات الحياة في ظل ضيق الأوضاع المالية التي يمر بها هو وعائلته.



يعيش زياد وأسرته ظروفاً صعبة، ويزداد الأمر تعقيداً بسبب مرض شقيقه الذي يفاقم الوضع. ومع ذلك، يظهر شعاع من الأمل عبر قصص الأطفال الخيالية التي تحكيها لهم جدتهم، تتحدث عن كنز مفقود قام جدهم بإخفائه قبل فترة التهجير.



يقرر زياد السعي وراء هذا الكنز، آملاً تحسين أوضاع عائلته والعثور على علاج لشقيقه، تتميز هذه الرواية بعرض واقع الحياة الفلسطينية في إطار مشوق من خلال المغامرات والألغاز، مما يجعلها ملهمة ومثيرة للاهتمام للقرّاء الشبان.



"أريد أن أكون سلحفاة"









"أريد أن أكون سلحفاة" من قصص الأطفال، تأليف أمل فرح، ونشر دار شجرة، وهي قصة رقيقة وبسيطة تحمل عنوان "سلحفاة البيت الجوّال"، تأخذنا الكاتبة أمل فرح في رحلة مميزة تناسب الأطفال الصغار، حيث تُجسِّد بطلة القصة تحولات صعبة قد يواجهها الأفراد في حياتهم.



تقع بطلة القصة في موقف صعب، حينما تجد نفسها مضطرة لترك بيتها فجأة. تثير الكاتبة تساؤلات مهمة في أذهان الأطفال، مثل: "ماذا لو استطعت أن تأخذ بيتك معك؟" وتستكشف القصة هذا التفكير من خلال تمثيل البيت كجزء لا يتجزأ من الحياة.



تعكس السلحفاة في هذه الرواية رغبة البطلة في أن يكون لها مأوى دائم يمثل جزءاً لا يتجزأ من واقعها. يتسم السرد بالبساطة والعفوية، ما يجعلها قصة ممتعة ومفيدة للأطفال، وتشكل أيضاً فرصة لفهم قيمة المأوى والاستقرار في حياتهم. -عربي بوست

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